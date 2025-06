TD e Expo NEON anunciam sociedade no RH Summit e querem 7 mil visitantes na edição de 2026

A TD e o Expo NEON anunciaram uma sociedade estratégica para a organização do RH Summit, consolidando um movimento importante no mercado de eventos B2B.

A parceria marca a estreia do Expo NEON como promotor de eventos proprietários e fortalece a estratégia da TD, focada em ampliar suas marcas no setor de eventos corporativos.

O RH Summit, um dos maiores eventos de recursos humanos do Brasil, será organizado a partir de agora de forma compartilhada entre as duas empresas.

O Expo NEON, empresa que integra o Expo Center Norte, complexo de eventos na zona norte da capital paulista, passa a deter 51% do evento, com a TD mantendo 49%.

A mudança oficial será implementada a partir de 2025, quando a organização do evento se tornará uma operação conjunta, após um projeto-piloto realizado em 2024.

A nova fase do RH Summit será marcada pela ampliação do evento, que já se consolidou como um dos maiores do Brasil.

A edição de 2025, entre os dias 3 e 4 de junho, no Expo Center Norte, deve reunir mais de 5 mil participantes e contará com a presença de 150 palestrantes, trazendo temas como Inteligência em Recursos Humanos (IRH), diversidade, inclusão, e a integração entre tecnologia e gestão de pessoas.

Inovação para o evento

A aliança entre TD e Expo NEON traz vantagens complementares. A TD quer ampliar o RH Summit por meio de soluções tecnológicas próprias, como a plataforma TD Scale, que facilita o processo de inscrição, credenciamento e oferece recursos como gamificação e inteligência de dados.

O objetivo é ampliar a experiência do público e oferecer dados estratégicos para patrocinadores e organizadores.

Para Tiago Magnus, CEO da TD, a parceria com o Expo NEON é uma evolução na maneira de organizar eventos.

"Acreditamos que eventos são marcas e que podemos moldar esses mercados com a expertise que temos em conectar audiências e gerar experiências", diz Magnus.

Um novo hub para eventos

O Expo NEON, criado a partir do retrofit do Expo Center Norte, busca ser um centro de inovação para eventos em São Paulo.

De acordo com Ricardo Barbosa, gerente executivo do Expo NEON, a aliança com a TD visa agregar valor ao ecossistema do Expo Center Norte.

"Nosso objetivo é conectar marcas a públicos qualificados e proporcionar experiências inovadoras. A parceria com a TD, somada à nossa estrutura, permitirá que o RH Summit ganhe ainda mais relevância", afirma Barbosa.

O futuro do RH Summit

Com a nova sociedade, as expectativas para o futuro do RH Summit são altas. O objetivo para 2026 é ampliar ainda mais a participação do evento, com a meta de atingir 7 mil participantes e mais de 170 marcas patrocinadoras.

A transformação digital, que já é uma das principais características do evento, terá um papel ainda mais central. A integração de novas tecnologias, como inteligência artificial e gamificação, são parte do plano para criar experiências cada vez mais imersivas para os participantes.

De evento digital a referência no setor

O RH Summit foi criado em 2016 pela TD com o objetivo de ser uma plataforma digital para profissionais de Recursos Humanos.

Inicialmente realizado de forma 100% online, o evento se expandiu para o formato híbrido e cresceu rapidamente em termos de participação e relevância no mercado.

Em suas edições anteriores, o RH Summit já impactou mais de 450 mil profissionais e contou com mais de 200 marcas patrocinadoras.