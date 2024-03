SXSW 2024: MIT apresenta 10 tecnologias que vão impactar o mundo ao longo do ano

Essa é sempre uma das palestras mais aguardadas do South by Southwest (mais conhecido como SXSW), um dos maiores eventos de inovação e criatividade do mundo. Em todas as edições do festival, o MIT Technology Review apresenta uma lista das principais tecnologias inovadoras que vão mudar o mundo.

Como prometido, a editora e CEO do MIT Technology Review, Elizabeth Bramson-Boudreau, compartilhou as escolhas desse ano, baseadas nos impactos na maneira como vivemos e trabalhamos.

Inteligência Artificial: um tesouro em um campo minado

A Inteligência Artificial apareceu em primeiro lugar, afinal ela está muito perto de fazer parte de todo o nosso trabalho e rotina. O Chat GPT, da OpenAI, revolucionou a velocidade e a forma como produzimos textos e imagens, assim como as ferramentas analíticas de IA já superam a capacidade humana em agilidade e eficiência.

Apesar de o valor da inteligência artificial ser inquestionável e já fazer parte das operações de grandes empresas, a introdução de uma tecnologia tão revolucionária acarreta muitas considerações e por isso a analogia a um tesouro em um campo minado. O grande desafio é aumentar a confiabilidade e a segurança dos seus dados e resultados.

“Sabemos que a lA será transformadora, mas so 9% dos mil executivos que consultamos têm um case funcional de lA generativa. A maioria ainda sente que precisa entender melhor os riscos antes de adotar em suas empresas”, disse Elizabeth Bramson-Boudreau - CEO do MIT Technology Review, durante o evento.

O segundo lugar deu destaque para as células de energia solar, fundamentais para os esforços globais em reduzir as emissões de carbono, que devem ganhar uma eficiência recorde e maior capacidade de conversão em eletricidade este ano.

Em terceiro lugar ficou o Apple Vision Pro, o primeiro headset de realidade mista da Apple, uma tecnologia que mescla elementos da Realidade Virtual (VR) e da Realidade Aumentada (AR), que promete revolucionar essa experiência com a mais alta resolução do mercado.

A seleção das 10 tecnologias que vão mudar o mundo inclui também medicamentos para perder peso, os Chiplets - microchips especializados que podem ser interligados para fazer tudo o que um chip convencional faz, além do tratamento de edição genética e os computadores mais rápidos do mundo. Confira a lista completa: