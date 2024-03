SXSW 2024: Cinco palestras que você não pode perder no festival

A cidade de Austin, no Texas, EUA, é palco de mais uma edição do South by Southwest, mais conhecido como SXSW. Começando hoje (8), o evento é foco de muitos profissionais que buscam aprender e se conectar às tendências em Tecnologia, Inovação, Negócios, Educação e muito mais.

Eu estou por aqui pela segunda vez e posso afirmar que é um evento inesquecível e muito rico para os que querem se atualizar e fazer networking com as principais empresas do mundo. É claro que eu vou usar esse espaço para dividir minha experiência e insights ao longo dos dias, começando agora!

Hoje é o primeiro dia de evento e eu preparei uma lista com cinco palestras que você não pode perder, caso esteja aqui em Austin, ou esteja buscando curadorias especiais de conteúdos do festival.

Cinco palestras que você não pode perder no SXSW 2024

Ao todo, são 24 trilhas temáticas, dedicadas a assuntos como Inteligência Artificial, Mudanças Climáticas, Futuro do Trabalho, Impacto Social, Brand Experience, Negócios, e outros assuntos que refletem temas mais urgentes do último ano.

Confira a minha lista, abaixo:

People First, Always: How to Put Values at the Heart of Your Business (10/03)

Em português, “Pessoas em primeiro lugar, sempre: como colocar os valores no centro do seu negócio”. A palestra acontece no dia 10/03, domingo, e conta com três speakers: José Andrés, duas vezes nomeado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela Times; Ed BasTian, CEO da Delta Air Lines; Por fim, Alyson Shontell, Editora-Chefe e CCO na Fortune.

Debatendo sobre a estratégia de tornar as pessoas centrais nos negócios e os seus resultados, como confiança, retenção de talentos e maior sucesso financeiro, os palestrantes prometem trazer suas experiências e lições para líderes e empresas.

Designing the Future: How Innovators Create What's Next (10/03)

Em português, “Projetando o futuro: como os inovadores criam o que vem a seguir”, com os palestrantes Chris Down (Chief Design Officer na Mattel), Matthieu Lorrain (Head Global de Inovação Criativa no Google Labs), Val Vacante (VP de Inovação de Soluções na Dentsu) e Phil Sage, Diretor Sênior de Design & Inovação na HUB).

Com exemplos reais por trás de seus experimentos e inovação, além de novas perspectivas sobre o que é necessário para inovar, a palestra apresenta o impacto do cenário tecnológico emergente em constante evolução e o design de experiências de próxima geração.

No Algorithm for Culture: How Humans See What AI Can't (10/03)

Em português, “Nenhum algoritmo para a cultura: como os humanos veem o que a IA não consegue”. A palestra acontece também no dia 10/30, domingo, e será conduzida por Toygun Yilmazer, Diretor de Estratégia do Grupo TBWA Istambul.

Cultura, Tomada de Decisões corajosas em futuros imprevisíveis e mais. Yilmazer questiona: será que existem áreas onde os humanos podem ofuscar as máquinas?

‘Unlocking Us’ Live with Dr. Brené Brown Featuring Esther Perel (10/03)

Com Brené Brown, professora pesquisadora na Universidade de Houston, e Esther Perel, psicoterapeuta e autora best-seller do New York Times, a palestra será uma gravação ao vivo de seu podcast de sucesso, Unlocking Us.

Billion Dollar Teams: The Future of an AI Powered Workforce (12/03)

Em portugês, “A equipe de um bilhão de dólares: O futuro de uma força de trabalho alimentada por IA”. A palestra acontecerá na terça-feira (12) e será regida por uma das principais vozes em IA no mundo, Ian Beacraft, Fundador e CEO da Signal and Cipher.

O futurista promete trazer exemplos de como novas estruturas de equipe, fluxos de trabalho e culturas são construídas, incluindo vários experimentos feitos por Beacraft em sua organização, usando IA para aumentar a produtividade em dez vezes.

Por um SXSW sem FOMO: uma dica de quem já viveu o festival

O importante de um evento grande como o SXSW é entender que a experiência dele como um todo é o que vale a pena e não necessariamente você tentar assistir todas as palestras possíveis.

É normal sentir FOMO – Fear Of Missing Out, diante do line-up, mas participar dos Happy Hours das empresas, conhecer as ativações das grandes marcas e fazer networking com os participantes é parte fundamental da experiência desse evento. Então, equilibrar a jornada de conteúdo com a jornada de interação é certamente uma ótima dica para que a sua experiência seja muito superior.

Para os que não estarão presentes no evento, continuem acompanhando a minha coluna, a coluna da minha parceira e Sales Director B2B da Exame, Lorena Martins, além, claro, de acompanhar os conteúdos da Exame Corporate Education nas redes sociais. Vem mais conteúdo rico por aí!