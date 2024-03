SXSW 2024 chega ao fim: veja as principais previsões sobre futuro da tecnologia debatidas no evento

Um dos maiores e mais influentes encontros de economia criativa do mundo, o South by Southwest (SXSW), chegou ao fim neste sábado, 16. Foram nove dias de evento, com três mil palestras e muitos debates sobre tecnologia e inovação.

Confira, a seguir, as principais previsões para o futuro da tecnologia feitas por especialistas ao longo da conferência.

Haverá um novo superciclo de inovação

Durante seu painel no SXSW, a professora de previsão estratégica na Universidade de Nova York, Amy Webb, afirmou que a dinâmica da economia mundial e a forma como as sociedades se organizam serão transformadas.

E o motivo por trás desse movimento está na inteligência artificial. “Essa onda de inovação é tão poderosa e abrangente que promete remodelar a própria essência da nossa existência”, afirmou ela.

Segundo a futurologista, esse é um momento único, que nos transforma em uma geração da transição (ou 'geração T', como ela define). “É um momento empolgante para estarmos vivos, porque a inteligência artificial é o presente, ela está aqui”, disse Amy. “Todos que estão vivos hoje fazem parte de uma grande transição. Então sim, o novo superciclo tecnológico já está aqui. E sim, ele vai mudar o curso da história humana.”

Nesse superciclo de inovação, haverá vencedores e derrotados. Aqueles que aproveitam as rédeas dessa mudança épica, diz ela, vão se destacar, e aqueles que forem engolidos por ela, ficarão para trás. “Para líderes empresariais, investidores e formuladores de políticas, entender este superciclo tecnológico é primordial”, escreveu.

'É um momento empolgante para estarmos vivos, porque a inteligência artificial é o presente, ela está aqui', disse Amy (Amanda Stronza/Getty Images)

Os seres humanos vão viver 500 anos com a IA?

Raymond Kurzweil é um famoso futurista norte-americano e autor de renomados livros sobre inteligência artificial e futurologia. Em seu painel no SXSW, ele levantou uma provocação ousada: poderiam os seres humanos viver 500 anos com ajuda da IA?

Para ele, no futuro, a inteligência artificial será tão desenvolvida que permitirá aos seres humanos realizar uma espécie de ‘backup’ da mente humana. É como se tudo que está em nossa mente, todos os conhecimentos acumulados ao longo de décadas e todas as experiências vividas pudessem ser armazenadas em um computador.

“Em 2045, vai ser possível entrar no cérebro e capturar tudo lá”, projetou ele. “Vamos poder recriar tudo que está em nosso cérebro”, finalizou.

Óculos de realidade virtual poderão ler intenções humanas

Meta e Apple disputam para ver qual empresa produz os melhores óculos inteligentes do mercado. Para a futurista Amy Webb, essa disputa aponta para uma tendência: óculos de realidade virtual vão substituir celulares e computadores e poderão detectar sentimentos.

“Computadores faciais estão sendo projetados para supostamente ajudar o homem a interagir com o mundo de maneira diferente, mas, no meu ponto de vista, eles também estão sendo projetados para prever suas intenções”, afirmou Amy durante painel no SXSW.

Especialista diz que óculos de realidade virtual poderão prever nossas ações antes de nós mesmo (Michael M. Santiago/Getty Images)

Amy explica que a previsão de intenções humanas acontecerá pela leitura de movimento da sua pupila. “Se você se animar ou se irritar, a sua pupila vai se mover de maneira automática, antes mesmo de você estar ciente desses sentimentos, o que significa que seu computador facial pode prever suas ações antes de você”, disse ela.

