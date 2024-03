SXSW 2024: 7 lições sobre como inovadores criam tendências

O SXSW reuniu as gigantes Google, PepsiCo, Mattel e Dentsu para revelar algumas lições aprendidas com lançamentos que se tornaram tendências e também alguns processos que potencializam processos criativos.

Quebrar os limites do que é possível e desenhar o futuro fazem parte do sonho de qualquer empreendedor, mas para chegar lá é preciso enfrentar uma parte crítica sobre como a inovação funciona. Assim, Chris Down, vice-presidente executivo e diretor de design da Mattel, a maior empresa de brinquedos do mundo, compartilhou a primeira lição:

1) Inovar é sempre uma questão de tolerância ao risco

O caminho para a inovação começa pela busca de algo novo e sempre passa pela exploração do desconhecido e é exatamente por isso que inovar traz sempre algum risco.

“Muitas coisas que fazemos não funcionam e por isso, no fundo, inovar é sempre uma questão do quanto cada corporação está disposta a correr riscos, quais riscos e com qual previsão de benefícios”, disse Chris Down ao abrir sua palestra.

Phil Sage, diretor sênior de design e inovação na PepsiCo, por sua vez, falou sobre a importância de um bom planejamento para medir e controlar riscos em curto, médio e longo prazo.

2) Quanto mais você conhece o consumidor, mais oportunidades tem de inovar

Inovar é encontrar e solucionar problemas, e para isso é necessário uma compreensão profunda e empática das necessidades e desejos dos clientes.

“Nos projetamos para entrar nas casas das pessoas, realmente entendendo as atitudes, hábitos e as nuances dos comportamentos que influenciam as decisões deles. Isso nos permite não só pensar em soluções, campanhas e produtos inovadores, mas também em como eles devem chegar às mãos dos consumidores”, disse Phil Sage.

3)Use IA para aumentar a conexão humana

Apesar de parecer contraditória, a lição até que soou óbvia para quem já utiliza ferramentas de inteligência artificial em processos de sucesso do cliente.

De acordo com uma pesquisa apresentada pela Dentsu, mais de 1 bilhão de pessoas enviam mensagens para plataformas de negócios semanalmente e cerca de 50 milhões de mensagens ficam sem respostas das marcas, custando mais de 100 a US$ 2 bilhões em anos. Por outro lado, a pesquisa mostrou que os consumidores atendidos com experiências positivas têm 140% mais chance de realizar uma compra.

Foi baseada nessa pesquisa que a Dentsu lançou um conjunto de soluções de mensagens inteligentes projetadas para melhorar as experiências individuais dos consumidores e gerar dados para as empresas desenvolverem novas soluções, conectadas com as demandas dos clientes .

‘A Inteligência Artificial pode alimentar conversas individuais, com mensagens inteligentes projetadas para melhorar a experiência de cada cliente e reunir insights poderosos para o desenvolvimento da marca.”, disse Val Vacante, vice-presidente de inovação de soluções da Dentsu.

4)Diversidade: estímulo a criatividade e representatividade no mercado

“A diversidade é crucial não apenas para que a variedade de ideias surja, mas para que o novo produto ou serviço tenha representatividade no mercado”, disse o vice-presidente da Mattel.

‘Nossa arma secreta é trazer ideias de pessoas reais em escala global, trazendo talentos diversificados, com múltiplas habilidades e principalmente a sua identificação com o nosso público”, revelou o diretor de inovação da Pepsi.

O Google trouxe vários exemplos de como a troca de ideias motivada e praticada em grupos multidisciplinares gera bons protótipos que se transformam em bons resultados.

5)Inovar exige aprendizado contínuo e habilidades múltiplas

Inovar em um mundo de transformações aceleradas exige o desenvolvimento contínuo de novos conhecimentos e habilidades, e por isso é praticamente impossível existir uma cultura de inovação sem uma cultura de aprendizado.

“Habilidades como resiliência e agilidade são cruciais para criadores de tendências, pois esses processos envolvem muitas tentativas e erros. Ser capaz de adquirir conhecimentos múltiplos é fundamental para se adaptar a mudanças e avançar em direção a novas soluções”, afirmou Sage.

6)Faça testes e comece aos poucos

A melhor forma de validar uma solução é testando diretamente com o seu público e você não precisa e nem deve esperar um produto estar 100% desenvolvido para isso.

"Quantos experimentos já perdemos porque fizemos suposições sobre nosso público consumidor?”, questionou Chris.

"Explore os clientes fazendo testes, entrevistas ou até testando produtos nas praças e pontos de venda mais importantes. Começar testando reduz o esforço e consequentemente o custo de um projeto", complementou Val.

Projetar o futuro é uma ciência artística muito imperfeita. Desenhar um cenário futuro e depois retroceder até o momento atual é um bom exercício para mapear obstáculos e, na sequência, criar o ambiente, os KPIs, as ferramentas para validar uma boa ideia como solução, disse Matthieu Lorrain, head de criatividade e inovação do Google Labs.

7) Existem métodos para estimular a criatividade

Na era da agilidade, uma organização de sucesso precisa criar ambientes, redes, equipes, metodologias e práticas que tornem o pensamento criativo sistemático, afinal, ele é o fator chave da inovação. Metodologias ágeis e prototipação ajudam demais a mostrar o que é intangível, a trazer ideias para a realidade.

CASE BARBIE: inovar também significa adaptar produtos e marcas a novos cenários

Chris Down, vice-presidente executivo e diretor de design da Mattel, trouxe o case de sucesso da boneca mais famosa do mundo para mostrar como alguns insights abordados funcionam na prática.

Transformando um problema em uma ideia inovadora

O ano era 1959, quando a empresária Ruth Handler percebeu que sua filha, Bárbara, brincava de imaginar cenários adultos com suas bonecas e teve a ideia de criar uma boneca que representasse uma mulher adulta. Aqui podemos ver como a escuta empática e a conexão com o cliente estimulam a inovação, nesse caso a relação mãe e filha potencializou ainda mais esse processo criativo.

Propósito e representatividade

Desde o início, a Mattel, empresa fundada por Ruth Handler, deu um propósito ao produto, para que a Barbie não representasse só uma boneca adulta, mas também um estilo de vida aspiracional para crianças.

Nesse sentido, ainda na década de 60, a marca teve o primeiro case de sucesso em diversidade e igualdade ao lançar uma linha de Barbies com trajes profissionais, representando mulheres independentes, capazes de desempenhar qualquer papel na sociedade. Ainda que a boneca tivesse um padrão de beleza americano, o case foi inovador para a época.

Primeira linha de profissões da Barbie

Diversidade: é preciso acompanhar a evolução do mundo para se manter relevante

“A diversidade em termos de carreiras foi um momento marcante na época, Mas olhando para o mundo ao nosso redor de maneira mais empática e garantindo todos podem estar representados em um produto de tanto sucesso, lançamos para além de diferentes carreiras, diferentes etnias, estilos corporais, e você pode me ver, posso me ver nesses produtos. Essa é uma conexão totalmente nova que repercutiu nos consumidores ao longo de décadas.”, finalizou o vice-presidente executivo e diretor de design da Mattel.

Evolução da campanha de diversidade da Barbie

Ao longo das décadas, a Barbie não apenas se tornou um ícone cultural, mas também evoluiu para abraçar a diversidade, inspirando gerações ao redor do mundo. Este caso é um lembrete inspirador de como uma narrativa poderosa pode moldar a cultura e influenciar positivamente a sociedade por trás de cada produto de sucesso.