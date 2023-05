SXSW 2023 ao mundo: O papel crucial das pessoas na era dominada pela IA

Tive a oportunidade de participar do South by Southwest (mais conhecido como SXSW), um dos principais eventos de inovação e criatividade do mundo.

Durante os dias de palestras, workshops e networking, arrisco dizer que eu me senti como o Bill Gates nas suas Thinks Weeks. Estava aberta para conexões e aprendizagem. Foi um excelente momento de reflexão sobre como podemos fazer a tecnologia trabalhar a nosso favor, sem deixar de lado a humanidade e a inclusão.

Para quem é o SXSW?

O SXSW (South by Southwest) é um renomado festival anual sediado em Austin, Texas, que atrai uma ampla gama de profissionais e entusiastas das áreas de inovação, tecnologia, música, cinema e cultura.

Com uma abordagem interdisciplinar, o SXSW promove a interação entre diferentes indústrias, oferecendo uma visão abrangente das últimas tendências e oportunidades de negócios no cenário global. É um espaço onde profissionais e criativos se encontram para trocar conhecimento, inspiração e colaboração.

O que teve na edição de 2023 do SXSW

Pessoas incríveis passaram pelo evento e deixaram suas marcas.

Amy Webb trouxe seu relatório anual de tendências e deixou claro que esse ano não podemos ser apenas espectadores dessas tendências. É o fim da internet como conhecemos e precisamos agir. Apesar de ser uma “futurista”, ela deixa claro que não existe como prever o futuro, nós temos que usar os dados e as evidências para identificar sinais de mudanças e, assim, ajudar as organizações a se prepararem.

Como a IA vai impactar nosso dia a dia

A IA generativa e os impactos nas nossas vidas foi um dos temas mais discutidos do evento, e ficou claro que vamos precisar desenvolver habilidades específicas para usarmos a IA como uma expansão das nossas capacidades. Esse upskilling, não se refere apenas às pessoas mais velhas, mas a todas as gerações, inclusive às crianças.

Pensamento Crítico será uma habilidade fundamental para lidar com IAs

O pensamento crítico será uma das habilidades mais importantes. As IAs vão ajudar a desbloquear novas ideias, nos apoiar a sairmos de uma página em branco. No entanto, será preciso ter conhecimento para avaliar a veracidade das informações e vieses que elas nos trazem.

É só olharmos para o alcance que a foto do papa criada por ferramenta de IA com uma jaqueta puffer teve há algumas semanas para termos uma pequena noção.

Segundo Greg Brockman, fundador da OpenIA, ter uma IA generativa a disposição é como contar com seis assistentes que trabalham 7 dias por semana e 24 horas. E eles não são perfeitos e não sabem exatamente o que você quer. Você precisará treiná -los e corrigi-los.

A Intimidade Artificial pode deixar a sociedade despreparada para lidar com desafios e menos espontânea

E trazendo um contraponto no universo da tecnologia, o evento trouxe com força um olhar para nosso lado humano. A palestra da psicoterapeuta Esther Perel me marcou muito ao trazer reflexões incríveis sobre a intimidade artificial e a intimidade genuína. As pessoas estão supostamente juntas, mas não estão presentes.

A sociedade está cada vez mais focada em facilidade e conveniência, algo que os celulares, redes sociais e aplicativos no geral simplificaram. Com isso, acabamos evitando atritos, o que nos deixa despreparados para lidar com as complexidades e desafios de viver com outros seres humanos.

A tendência de evitar conflito pode nos privar de uma parte essencial da vida, caracterizada pela espontaneidade que nos faz sentir vivos. Quando retiramos os riscos, retiramos as oportunidades de aprendizagem.

O futuro é coletivo, esse foi o recado do SXSW 2023 para a era das IAs

O bom uso da inteligência artificial está direcionado para acelerar processos e inovações, de forma a diminuir custos e erros; para gerar novas vagas, habilidades e condições de trabalho; e principalmente para garantir que todos os seus benefícios sejam democratizados e potencializados com propósitos sociais.

O sentimento pós-SXSW é de que apesar de todas as tendências e tecnologias, as empresas precisam voltar o olhar para seus ativos mais importantes: As pessoas. São as pessoas que constroem, testam e implementam novas tecnologias, são as pessoas que inovam e trazem soluções para os desafios que enfrentamos. Empresas mais humanas, diversas e inclusivas vão se destacar nesse novo mundo. A tecnologia é suporte, as pessoas são o foco.

O evento me gerou muitas conexões, provocações e insights que certamente vou levar um longo prazo para conseguir aplicar todos os aprendizados tanto no trabalho, quanto na vida pessoal. Preparei uma curadoria especial das palestras e insights que mais me inspiraram e provocaram uma verdadeira revolução dentro da minha cabeça, destaco aqui 5 delas:

5 insights do SXSW 2023 para o mundo

#1 Investir em educação. Investir em upskilling para saber aproveitar o poder da Web3

#2 Novas ferramentas já estão transformando positivamente a força de trabalho global

#3 Precisamos focar nas tendências CERTAS, nem tudo nos serve.

#4 IA é um amplificador do trabalho humano

#5 Precisamos estar atentos às conexões reais e a criação de intimidade genuína.

Quer saber mais sobre esse grande evento? A Witseed preparou um E-book com os insights e as tendências mais relevantes do SXSW 2023.

