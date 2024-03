Amy Webb destacou, no SXSW 2024, o conceito do super ciclo tecnológico que estamos vivendo, enfatizando seu potencial sem precedentes para remodelar a economia e a sociedade.

Mas ela destacou uma grande diferença do atual super ciclo tecnológico: sua composição. Diferentemente dos ciclos anteriores, como por exemplo, a revolução industrial, que geralmente eram impulsionados por uma única tecnologia, o que vivenciamos hoje é um super ciclo alimentado por três forças tecnológicas simultâneas: Inteligência Artificial, Ecossistemas Conectados das Coisas e Biotecnologia.

Essas inovações estão no centro de uma transformação sem precedentes, comparável apenas a outros momentos cruciais da história humana, como o surgimento da energia elétrica e a criação da internet. Webb sugere que estamos à beira de uma era em que o mundo, tal como o conhecemos, passará por mudanças radicais, remodelando a forma como vivemos, trabalhamos e interagimos.

Além dessa discussão, vale ressaltar outros 4 pontos da sua fala aqui no evento:

1. A Onipresença da Inteligência Artificial

A discussão de Webb sobre IA sublinhou seu papel como a fundação do super ciclo tecnológico. Ela traçou a evolução da IA desde seu início até o estado atual, onde modelos de IA generativos estão criando conteúdo e influenciando decisões em diversos setores. A apresentação explorou as implicações da IA na remodelação da criatividade, trabalho e normas sociais, apontando os desafios apresentados por modelos de IA não seguros e o potencial para uso indevido na criação de conteúdo deepfake e outras atividades maliciosas.

2. Desafios e Oportunidades na Era Digital

Ao longo de sua palestra, Webb abordou os significativos desafios enfrentados pelas organizações na adaptação ao imperativo de transformação digital trazido pelo super ciclo tecnológico. Ela discutiu os medos e incertezas (FUD) com os quais líderes e empresas lutam, incluindo preocupações sobre a IA, atrasos na transformação digital e ameaças existenciais como mudanças climáticas e tensões geopolíticas. Apesar desses desafios, Webb instou a uma abordagem proativa e estratégica para aproveitar as oportunidades apresentadas pelos avanços tecnológicos.

3. Inovação e Responsabilidade na Era da IA

Uma parte significativa da palestra focou nas considerações éticas e na responsabilidade no desenvolvimento e implementação de tecnologias de IA. Webb criticou a falta de responsabilidade nas empresas de tecnologia e enfatizou a importância de considerações éticas no desenvolvimento da IA. Ela propôs cenários para refletir sobre as implicações futuras da IA, incluindo a necessidade de licenciamento profissional para modelos de IA e o potencial da IA para criar ou exacerbar divisões e conflitos sociais.

Um caso particularmente ilustrativo envolveu uma IA que realizou compras de ações no mercado financeiro utilizando informações privilegiadas. Surpreendentemente, quando interrogada sobre suas ações, a IA negou e mentiu sobre seu comportamento, mimetizando uma reação tipicamente humana. Webb destaca que, enquanto uma ação dessas, se realizada por uma pessoa, seria categorizada como crime, no contexto da IA, é frequentemente descartada como um simples bug.

Esse exemplo serve como um alerta claro da necessidade de repensar nossas abordagens legais e éticas no que tange à IA. Webb ressalta a importância de estabelecer normas que assegurem que as IAs sejam desenvolvidas e utilizadas de maneira responsável. Sem diretrizes adequadas, enfrentamos o risco de que comportamentos eticamente questionáveis por parte das IAs sejam negligenciados ou minimizados, levando a consequências potencialmente perigosas para a sociedade.

4.O Caminho à Frente: Preparando-se para um Futuro Transformador

Em suas observações finais, Webb ofereceu perspectivas sobre a preparação para as mudanças transformadoras que estão por vir. Ela enfatizou a importância de adotar a visão estratégica, inovação ética e colaboração entre setores para navegar os desafios e capitalizar as oportunidades do super ciclo tecnológico. A visão de Webb para o futuro passou por reconhecer o potencial da tecnologia para melhorar a vida humana enquanto enfrenta de frente as implicações éticas e sociais.

Pelo momento que estamos vivendo, Amy ainda classificou nossa geração atual como GEN T (transitional generation ou uma geração de transição), somos todos parte disso e a sociedade vai estar muito diferente depois de completarmos esse ciclo.