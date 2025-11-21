Carreira

Sua equipe parou de tentar? Talvez o problema não seja o sistema, mas a mentalidade

Por que culpar o sistema virou um hábito que impede avanços reais

Female software developers discuss over the computer while sitting at a desk in the workplace. Creative businesswomen discuss the new coding program in the office. (Luiz Alvarez/Getty Images)

Luana Cataldi
Jornalista

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 18h08.

Muitas organizações seguem repetindo que nada muda porque o sistema não deixa, criando a sensação de que qualquer tentativa de transformação está condenada ao fracasso.

Essa narrativa, apesar de confortável, mascara uma verdade incômoda de que quem constrói sistemas são as pessoas, e são elas que podem mudá-los. A cultura de culpar o sistema virou um álibi para a falta de ação. As informações foram retiradas do site People Management.

O mito do sistema imutável

Culpar o sistema virou quase um reflexo automático no ambiente corporativo. A ideia de que ele é uma força externa e intocável ajuda a justificar por que mudanças emperram e projetos não saem do papel.

No entanto, sistemas são moldados pelo comportamento humano e podem ser transformados por ação, experimentos e questionamento de normas.

A crença na imutabilidade cria um ciclo nocivo: comportamentos reforçam o sistema, que por sua vez reforça os mesmos comportamentos. Romper o padrão não exige revoluções gigantes, mas pequenas atitudes individuais capazes de gerar efeitos em cadeia.

Quando o sistema vira desculpa

Setores regulados costumam ser vistos como fortalezas intocáveis. Muitas vezes, a demora em decisões e processos excessivamente longos é atribuída às regras externas, quando na realidade se trata de má gestão mascarada de obrigação regulatória. O sistema impõe limites, mas não exige ineficiência.

Empresas frequentemente oferecem voz aos funcionários, mas não agência. Iniciativas de diversidade, conselhos internos e promessas de participação muitas vezes substituem mudanças reais.

Dar voz custa pouco e mantém tudo como está, criando a impressão de progresso sem alterar estruturas. Para que a transformação aconteça de fato, é preciso agir, fortalecer a colaboração entre colegas e assumir responsabilidade, em vez de esperar permissão formal.

Recuperando o protagonismo das pessoas

A ideia de que o sistema comanda tudo transforma profissionais em espectadores. Sistemas são sustentados por escolhas humanas e podem ser modificados pela mesma energia que os criou.

Mudanças organizacionais só acontecem quando indivíduos e grupos decidem assumir responsabilidade, desafiar hábitos e romper a paralisia do “não é comigo”.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

