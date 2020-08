É muito comum que algumas séries se tornem tão famosas que os seus títulos, em inglês, acabem virando parte da nossa rotina. Mas você já parou para se perguntar o que significam e de onde vêm esses títulos? Se são parte da cultura do país de origem ou se são títulos puramente inventados?

Bom, alguns deles são o que chamamos de “idioms”, ou “expressões idiomáticas”, e são escolhidos justamente porque já têm uma grande bagagem cultural por trás e facilitam a compreensão do tema da série.

Você conhece as expressões abaixo?

Stranger Things

Esta é a série mais assistida da Netflix, mas o título confunde um pouco: afinal, por que “stranger” e não “strange”?

Os diretores nunca deram uma resposta exata (só disseram que se parece com um livro do Stephen King, Needful Things), mas suspeita-se que tenha vindo da expressão “stranger things have happened”, que é usada quando uma situação parece estranha ou impossível mas, ainda assim, pode acontecer.

Breaking Bad

Já ouviu a expressão “break the ice”? Ela pode ser traduzida como “quebrar o gelo” ou “iniciar uma conversa”.

Ou seja, se considerarmos o verbo “break” como o início de alguma coisa, fica mais fácil entender que “breaking bad” significa “tornar-se hostil e ameaçador”.

Mad Men

Os “homens malucos” da publicidade, na verdade, têm o seu nome de uma outra expressão. “Mad men” é uma abreviação de “Madison Avenue men”, que são os executivos que trabalhavam nessa avenida, centro da publicidade na Nova York dos anos 1920.

House of Cards

Essa é muito fácil de entender porque temos um equivalente em português: castelo de cartas.

Faz mais sentido agora?

Full House

Uma das séries mais queridas e que ficou conhecida no Brasil como “Três é demais”. A origem do nome tem duas possibilidades: primeiro, pode ter vindo da expressão “full house” em um jogo de cartas, que indica uma mão com uma trinca e um par. Mas também pode ter vindo da Broadway, que significa que o teatro está cheio.

Six Feet Under

Você assistia à série da HBO sobre a família proprietária de uma casa funerária? Então fica fácil entender que “six feet under” significa “morto e enterrado”. A expressão vem da profundidade comum em covas, conhecida no Brasil como “sete palmos abaixo da terra”.

E então, quais dessas séries você já conhecia? Elas fazem mais sentido agora?

