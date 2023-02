Stone está com 150 vagas de emprego para a área comercial

A Stone, fintech de meios de pagamento, está com mais de 150 vagas abertas para área comercial, disponíveis em todo o país. As oportunidades são para o cargo de Consultor Comercial Externo, conhecido como “Agente Stone”.

Responsável por levar as soluções Stone para os negócios dos lojistas, o Agente Stone tem como objetivo estreitar o relacionamento com os clientes, apoiando e disponibilizando produtos que façam sentido para os seus respectivos comércios.

Para isso, o profissional terá uma rotina inteiramente presencial e externa, com jornada de trabalho de 44 horas semanais.

No ano passado, a empresa contratou mais de mil novos funcionários para o time e planeja um crescimento ainda maior para 2023.

"Buscamos pessoas com um forte senso de resolução para compor em nosso time e, assim, impactar positivamente a vida do empreendedor brasileiro”, diz Rafael Morassi, Head de Gente e Gestão da área comercial na Stone.

O processo de seleção para as vagas é realizado em quatro etapas: inscrição, questionário de vida, entrevistas com o time de pessoas, entrevistas com a liderança, rota teste e check de cultura.

Na etapa de "rota teste", os candidatos conhecerão o cotidiano da área comercial da Stone com um dia de imersão na rotina do Agente Stone. Já na etapa de check de cultura haverá um bate-papo com funcionários da fintech que são vistos como "guardiões da cultura".

Quem pode se inscrever nas vagas da Stone?

Para as vagas de Agente Stone os pré-requisitos são:

Ser maior de idade.

Desejável experiência comercial.

Boa comunicação

Como se candidatar às vagas da Stone?

Para se inscrever e saber mais sobre as oportunidades na área comercial da Stone, é preciso acessar o site de carreiras da startup.

