STJ anuncia novo concurso de nível superior, com salário de R$ 12.455

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai abrir um novo concurso para formação de cadastro de reserva no cargo de analista judiciário, em diversas especialidades. Segundo o edital da seleção, publicado no Diário Oficial da União de segunda-feira, o salário oferecido será de R$ 12.455,30.

A seleção, que exige nível superior, ficará a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os interessados poderão fazer a inscrição das 10h do dia 30 deste mês até as 18h do dia 20 de setembro (horário de Brasília/DF), no site do Cebraspe. A taxa de participação de R$ 120 poderá ser paga até 11 de outubro.

Especialidades

Os candidatos poderão concorrer a diversas especialidades:

Área Administrativa;

Inspetor da Polícia Judicial;

Análise de Sistemas de Informação;

Arquitetura;

Biblioteconomia;

Comunicação Social;

Contadoria;

Enfermagem;

Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica;

Medicina - Cardiologia, Medicina - Clínica Médica, Medicina - Ortopedia,

Odontologia;

Pedagogia;

Psicologia;

Suporte em Tecnologia da Informação;

Área Judiciária.

Segundo o edital, 5% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência. Além disso, 20% serão reservadas a candidatos negros. Os candidatos indígenas terão uma cota de 3% das oportunidades.

Provas

Os candidatos serão submetidos a provas objetivas (com 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos), no dia 1º de dezembro. No mesmo dia, haverá prova discursiva. Todas serão de caráter eliminatório e classificatório.

Haverá ainda teste de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para analista judiciário - Área: Administrativa - Especialidade: inspetor da Polícia Judicial. Neste caso, o candidato será submetido a flexão de braço na barra fixa (sexo masculino) ou de barra estática (sexo feminino); flexão abdominal; e corrida de 12 minutos.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas e discursiva serão divulgados na internet, no site http://www.cebraspe.org.br/concursos/stj_24. Em caso de discordância do gabarito, recursos devem ser apresentados pelo http://www.cebraspe.org.br/concursos/stj_24.

O resultado final está previsto para 10 de janeiro.

Em Brasília

Vale destacar que todas as fases da seleção, para todos os candidatos, serão realizadas em Brasília (DF), assim como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros e dos candidatos indígenas.

Contratação

Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.