Steve Jobs disse que os melhores gestores nunca quiseram o cargo — ciência da liderança concorda

Steve Jobs acreditava que os melhores gestores são justamente aqueles que nunca quiseram ser gestores. Essa afirmação, à primeira vista contraditória, se revela cada vez mais atual em um cenário de alta exigência por performance, eficiência e resultados práticos.

Jobs argumentava que líderes de verdade não se movem por ambição hierárquica, mas por uma inquietação com a ineficiência e um desejo quase obsessivo de fazer as coisas funcionarem melhor.

A ciência da liderança parece concordar. Em uma decisão de promoção relatada pelo autor, a escolha mais segura foi colocar no cargo um “gerente profissional”, alguém treinado para aplicar regras, manter processos e entregar o básico. Mas foi justamente essa escolha que expôs a diferença entre "gerenciar tarefas" e "liderar mudanças”. O novo gestor fez o trabalho esperado, mas não moveu o time adiante.

Na prática, o que faltou foi a capacidade de liderar pela execução, pela técnica e pela inquietação, habilidade que Jobs valorizava. As informações foram retiradas de Inc.

O cargo é consequência, não a motivação

No início da Apple, Jobs e sua equipe decidiram contratar uma série de gestores com currículos impecáveis em administração. O resultado foi um fracasso. “Eles sabiam administrar, mas não sabiam fazer nada”, afirmou ele em entrevistas posteriores.

Para ele, o verdadeiro líder surge de forma quase involuntária. É o colaborador técnico, de alta performance, que se recusa a aceitar o mediano, que se incomoda com a lentidão, com os erros repetitivos, com os resultados abaixo do potencial, que decide assumir a responsabilidade porque entende que ninguém fará o trabalho tão bem quanto ele pode fazer.

Esse tipo de líder não apenas supervisiona, ele transforma. E em ambientes de crescimento acelerado, como startups e empresas em expansão, esse perfil é cada vez mais valorizado.

Liderança técnica impacta diretamente a performance

Uma pesquisa da Industrial and Labor Relations Review mostrou que funcionários são mais felizes e produtivos quando têm líderes com domínio técnico do próprio trabalho. Ou seja, quando o chefe sabe fazer o que a equipe faz, e melhor ainda, quando já fez.

Isso derruba a ideia de que liderança é um conjunto de “soft skills” isoladas de contexto. No mundo real — especialmente em negócios de execução intensa — o respeito vem pela competência, pela prática e pela entrega. Não é à toa que líderes técnicos são os mais eficazes em times de produto, engenharia, operações e vendas estratégicas.

Ao contrário do "gestor de planilha", o líder técnico não lidera por autoridade, mas por capacidade e exemplo. É ele quem identifica gargalos, propõe soluções reais e constrói caminhos mais eficientes junto com o time, não acima dele.

A diferença entre gerir e liderar é visível nos resultados

Uma reflexão poderosa para empresas e profissionais que operam sob pressão por resultados é que nem todo bom colaborador individual precisa virar líder, mas alguns, quando o fazem, transformam o jogo.

São esses que:

Cobram mais produtividade porque sabem que dá para entregar mais;

Se irritam com processos engessados porque conhecem soluções mais eficazes;

Rejeitam a ideia de "tocar o barco como está", porque enxergam onde é possível ir além.

Esse tipo de profissional não aceita o papel de “supervisor”. Ele só assume a liderança quando vê nisso uma forma de alavancar o desempenho da equipe. Para ele, o título é irrelevante — o impacto é tudo.

