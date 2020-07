Startup paga 3 mil reais por receitas de cozinheiros demitidos na pandemia

Com a pandemia do novo coronavírus, os bares e restaurantes (que reabriram nesta segunda-feira, 6) foram intensamente impactados. Mesmo com a alta nas vendas por meio dos aplicativos de entrega, muitos comércios tiveram de fechar suas portas — e demitir seus chefs.

De olho nestes cozinheiros, a startup NotCo abriu processo seletivo para receitas que tenham como ingrediente o seu novo hambúrguer vegano. A empresa chilena é conhecida por criar versões de alimentos de origem animal, sempre à base de plantas, como o NotMilk (um não leite) e a NotMayo (não maionese).

A ideia, agora, é lançar o NotBurger, o hambúrguer vegetal que lembra a carne bovina. Por meio da campanha Menu Compartilhado, cozinheiros de São Paulo podem sugerir novos sanduíches usando o NotBurger. Receitas selecionadas serão vendidas pelo Why Not, restaurante que será aberto no dia 15 de julho pela foodtech no aplicativo iFood.

Todo o lucro das vendas vai para os autores das receitas, que também serão remunerados pelo desenvolvimento do sanduíche e terão seu nome e perfil divulgados.

A cada semana, dois diferentes sanduíches serão vendidos pelo Why Not. Os cozinheiros devem se inscrever no site da campanha até 11 de julho. O portal também dá detalhes sobre ingredientes que podem ser usados nas receitas.

No período de lançamento, o NotBurger estará disponível apenas pela loja a ser aberta no iFood. A NotCo espera lançar a versão para mercados e restaurantes em alguns meses.