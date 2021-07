Startup conecta profissionais a vagas internacionais e sorteia intercâmbio

Com o objetivo de diminuir o tamanho do déficit de profissionais de tecnologia, a startup irlandesa StarHire 365 apostou em capacitar e apresentar os profissionais ao mercado de trabalho praticamente sem custo para as pessoas.

O Brasil tem mais de 14 milhões de desempregados, segundo dados do IBGE, mas ainda assim falta gente nessa área e a expectativa é que até 2024 sejam necessários 420 mil novos profissionais.

Para os alunos, a StarHire 365 cobra uma taxa única de 97 reais, já que seu modelo de negócio é focado nas empresas que usam a plataforma para divulgar vagas de emprego fora do país.

Além de vagas de empresas brasileiras, uma das apostas da StarHire 365 é apresentar empresas internacionais que também estão em busca de profissionais de tecnologia. Segundo a IDC, o mercado mundial de TI tem um déficit de 570 mil profissionais em 2021. Na prática, a plataforma funciona como uma agência de empregos, que recebe exclusivamente pela empresa contratante apenas quando um candidato é contratado.

“A plataforma foi pensada tanto para quem está chegando agora ao mercado de trabalho quanto para quem deseja fazer uma mudança de carreira para uma área extremamente promissora. Além do Brasil, países como Irlanda, EUA, Canadá, Inglaterra, Portugal e Alemanha possuem fortes polos tecnológicos, demandando cada vez mais de profissionais estrangeiros”, revela o CEO do Grupo SEDA, Tiago Mascarenhas.

Para acessar os cursos e as vagas da empresa, os alunos precisam passar por uma prova de conhecimentos gerais. Se aprovado, pode seguir um dos três cursos: desenvolvimento Apple, Android ou Design UX/UI.

Um dos diferenciais das trilhas de educação é o acréscimo de conteúdos de soft skills, que incluem habilidades como a inteligência emocional e gestão do tempo. Dentro da plataforma, a empresa também oferece um curso de inglês que vai do básico ao avançado.

Em breve, a plataforma deve agregar mais opções de programas de hard skill, além de curso de inglês específico para profissionais de tecnologia. Já no próximo ano, a empresa pretende lançar também um curso em espanhol, a fim de também conectar os estudantes latino-americanos ao exterior.

Bolsas de intercâmbio na Irlanda

Se concluir um curso de hard skill, dois de soft skill e um módulo de inglês, os alunos podem concorrer a uma de cinco bolsas para uma imersão de inglês em Dublin, na Irlanda, onde fica a SEDA College, escola do Grupo Educacional SEDA, holding que inclui a marca StarHire 365.

O sorteio será realizado no dia 18 de novembro, ao vivo, no Instagram da empresa, e as inscrições dentro da plataforma para que os alunos concorram ao intercâmbio deve acontecer até 21 de julho.