Starbucks procura funcionário para ganhar US$ 360 mil por ano; veja requisitos

A Starbucks anunciou que procura um piloto para vaga de capitão de aeronave, com salário que varia de US$ 207 mil e US$ 360.300 por ano — podendo chegar até US$ 30 mil por mês.

A empresa procura um profissional que tenha 5.000 horas totais de voos e ao menos cinco anos de experiência em algum departamento de aviação corporativa.

O candidato deve ter uma certificação tipo G-VI ou G-VII, ou seja, estar habilitado a pilotar jatos executivos mais modernos da Gulfstream.

Na descrição da vaga, é mencionado que a função de um capitão "exige trabalho em conjunto com outros membros da tripulação, despachantes, equipe de manutenção e operação em solo, tanto no planejamento quanto na execução dos voos, atendendo às necessidades de transporte aéreo da Starbucks Aviation".

O prazo para as candidaturas é até esta quinta-feira, 29.

Não sem críticas

A aviação da Starbucks se tornou popular após a contratação do novo CEO, Brian Niccol, em agosto de 2024. A rede de cafeterias ofereceu o cargo ao empresário e afirmou que ele não precisaria se mudar para Seattle - sede da empresa.

Niccol poderia continuar morando em Newport Beach, na Califórnia, a cerca de 1.600 km de distância, e utilizar o avião da empresa para deslocamentos e viagens pessoais.