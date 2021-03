Spotify adota home office permanente e funcionários poderão trabalhar de qualquer lugar

A Spotify permitirá que seus funcionários trabalhem em qualquer lugar, disse a empresa sueca de streaming de música nesta sexta-feira, sacudindo ainda mais o futuro da vida profissional moderna.

Com o trabalho mudando para sistemas baseados em nuvem e as pessoas acessando reuniões online, os escritórios adaptaram um estilo de vida de trabalho remoto, já que as vacinas ainda podem levar boa parte do ano para serem concluídas.

O movimento do Spotify está de acordo com várias empresas de tecnologia que planejam manter algumas das novas formas de trabalho que surgiram durante a pandemia covid-19.

Salesforce.com e Twitter já mudaram para modelos de trabalho remoto híbrido ou permanente.

A empresa, que está avaliando seus espaços de escritórios em todo o mundo, viu um aumento no número de assinantes durante a pandemia, para 155 milhões no quarto trimestre.