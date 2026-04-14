Soft skills representam 33% das competências mais buscadas, aponta Fórum Econômico Mundial

Com o crescimento do uso de inteligência artificial e automatização dos trabalhos corporativos, as soft skill correspondem a 33% das competências priorizadas pelo mercado de trabalho atual.

Segundo o relatório sobre o Futuro dos Empregos de 2023 a 2027, realizado pelo Fórum Econômico Mundial, os empregadores estão em busca de profissionais com as habilidades socioemocionais, pois elas permitem que os trabalhadores respondam a mudanças e são consideradas resistentes à automação.

Dentre as 10 habilidades destacadas pelo estudo, no topo da lista está o pensamento criativo e analítico.

Resolver problemas exige mais de uma lente

O pensamento criativo é definido pela psicologia como a capacidade de olhar para situações por um ângulo inusitado, em outras palavras pensar fora da casinha. Já o pensamento analítico é a habilidade de usar os dados e a lógica para analisar situações.

Essas habilidades se tornaram requisito no mundo corporativo pois são essenciais quando os problemas parecem não ter saída. O que o pensamento criativo propõe para solucionar o analítico avalia e organiza para assim encontrar a melhor solução.

Prática de criatividade e análise

Enquanto a criatividade é o combustível que gera possibilidades, o pensamento analítico é o motor que as transforma em realidade. Desenvolver essas competências exige quebrar a rotina e treinar o cérebro para agir de formas diferentes dependendo do objetivo do momento.

Confira seis dicas práticas para fortalecer essas habilidades:

1. Pratique a "escrita livre" (criativo)

Reserve 10 minutos para escrever sobre um problema sem pausar para corrigir gramática ou lógica. O objetivo é silenciar o seu "crítico interno" e permitir que o fluxo de consciência traga associações inusitadas que o pensamento linear normalmente bloquearia.

2. Combine Elementos Aleatórios (criativo)

Escolha dois objetos ou conceitos que não tenham relação direta (ex: um grampeador e um aplicativo de entregas) e tente criar um novo produto ou serviço que una os dois. Esse exercício força o cérebro a criar novas pontes neurais.

3. Aplique a "suspensão de julgamento" (criativo)

Durante reuniões ou brainstormings pessoais, evite as palavras como "impossível", "caro" ou "difícil" na primeira meia hora. Dê espaço para o pensamento divergente crescer antes que o filtro analítico entre em cena para selecionar o que é viável.

4. Utilize a técnica dos "5 porquês" (analítico)

Ao se deparar com um obstáculo, pergunte "por quê?" cinco vezes seguidas. Essa técnica ajuda a desconstruir sintomas superficiais e a chegar à causa raiz de uma situação, exercitando a sua capacidade de investigação e lógica.

5. Transforme textos em fluxogramas (analítico)

Pegue uma informação complexa e tente desenhá-la em um processo visual de causa e efeito. Organizar dados de forma hierárquica e em sequência treina sua mente para identificar falhas na estrutura e pontos de melhoria técnica.

6. Defenda o ponto de vista oposto (analítico)

Escolha uma ideia que você não gosta e tente construir um argumento lógico e embasado em dados para defendê-la. Isso desenvolve a agilidade mental e a capacidade de analisar cenários de forma fria, imparcial e estratégica.

A habilidade que o mercado passou a exigir

Em um cenário em que habilidades técnicas já não são suficientes para garantir crescimento profissional, a inteligência emocional se consolida como um diferencial decisivo. Saber lidar com pressão, tomar decisões com clareza e construir relações saudáveis no trabalho são competências cada vez mais exigidas.

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