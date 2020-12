Sofia Esteves: dicas para planejar 2021 olhando as tendências de consumo

Quantas mudanças passamos esse ano, não é mesmo? O isolamento social transformou nossas vidas e alterou nossos hábitos, inclusive a nossa forma de consumo. Sendo assim, muitos profissionais querem saber: e agora? Como será o comportamento do consumidor pós-pandemia?

Afinal, compreender os novos hábitos e necessidades é fundamental para planejar o futuro do trabalho e garantir que a empresa mantenha-se conectada aos clientes.

No Whow! Festival de Inovação de 2020, Luiz Arruda, Head da WGSN Mindset, consultoria global de tendências de consumo, citou dados do último estudo realizado pela empresa, o ‘Report Consumidor 2021’. Confira quais são os principais pontos de atenção que você deve ter para planejar as ações da empresa em 2021:

Os consumidores estão em busca de qualidade e preço justo

A pesquisa identificou que o atual panorama econômico, somado ao crescimento da consciência ambiental e social – acentuadas durante a pandemia – fazem com o que os consumidores busquem cada vez mais por produtos com maior longevidade e valor justo.

Além disso, os consumidores estão mais atentos a como as marcas produzem, preferindo empresas que possuam linhas de produção sustentáveis e com um caráter híbrido e multifuncional.

Empresas que abraçarem um movimento irão faturar mais

“Precisamos entender que os consumidores estão mapeando, estudando as marcas. Eles querem, inclusive, saber se as empresas mudaram seu modelo de negócio, principalmente quando este impacta a sociedade. O intuito dos consumidores é saber se as marcas estão alinhadas às suas novas demandas e a um propósito”, aponta Luiz Arruda.

Além disso, os próprios profissionais também querem construir suas carreiras em empresas que “vistam a camisa” de uma causa. Vale ressaltar que a internet proporciona uma rápida disseminação da reputação positiva, ou negativa das marcas e empresas. Logo, de nada vale um discurso bonito e humanizado, se na rotina da companhia, esses valores não seguirem o que é comunicado, ok?

É hora de reavaliar a cultura organizacional da organização e checar quais comportamentos ainda estão distantes das necessidades do novo consumidor e, lembre-se, dos talentos da própria empresa também.

Bem-estar em foco

De acordo com a pesquisa, as preocupações com a saúde física e mental nunca estiveram tão em alta, já que o susto e a incertezas geradas pelo Covid-19 afetaram o bem-estar integral da população.

As empresas precisam dialogar com essa necessidade para criar conexão e fidelização com seu público e time de profissionais. De acordo com a empresa, entre 2021 e 2022 haverá um crescimento da necessidade das pessoas em buscarem autoaceitação emocional. Logo, a vulnerabilidade, a empatia e a humanização das relações serão cada vez mais importantes entre marcas e clientes.

A capacidade de gerar conexão é o que nos torna humanos – e fará toda a diferença em 2021

Devido ao isolamento social, boa parte da população mundial experimentou momentos de solidão, não é mesmo? As conexões humanas são valorizadas à medida em que as pessoas se sentem mais sozinhas. Por isso, consumidores estão em busca de experiências que os ajudem a se sentirem mais próximos de outras pessoas.

Sendo assim, as empresas precisam estar atentas para adaptar seus ambientes físicos, ou digitais para promover esse tipo de experiência interpessoal – ou seja, utilizar a tecnologia – como os processos automatizados, como uma ponte,- mas não se esquecer da importância de haver partes do processo de compra em que os clientes tenham acesso a experiências humanizadas, ok?

Bons estudos!