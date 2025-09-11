Só performance não sustenta: por que integrar marca e resultado virou questão de sobrevivência

Com os consumidores cada vez mais exigentes e a concorrência entre as marcas só aumentando, empresas como Renner, Itaú e Magazine Luiza estão apostando em uma combinação poderosa: construir uma marca forte ao mesmo tempo em que focam nas vendas.

Essa estratégia vem ganhando espaço porque não adianta só aparecer muito ou só tentar vender o tempo todo. As empresas mais inteligentes estão aprendendo a fazer as duas coisas juntas e isso tem dado resultado.

Marcas conhecidas vendem mais

Um estudo do TikTok em conjunto com a TrackSuit, mostrou que marcas que são bem conhecidas pelo público (mais de 30% de reconhecimento) conseguem ter mais de 40% de taxa de conversão.

Ou seja, conseguem transformar mais pessoas interessadas em clientes de verdade. Mas isso só acontece quando elas combinam a construção da marca com ações que impulsionam as vendas.

Como isso funciona na prática?

Marcas que aplicam essa estratégia trabalham em dois lados ao mesmo tempo:

Reforçam a imagem da marca

Com comerciais emocionantes, presença nas redes sociais, vídeos institucionais e campanhas que mostram seus valores.

Ao mesmo tempo, vendem de forma inteligente

Com anúncios, ofertas, posts que incentivam a compra e conteúdo que aparece quando alguém está pesquisando por um produto.

Essa “mistura” é o que os especialistas chamam de estratégia híbrida. E ela funciona porque, enquanto a marca conquista a atenção e confiança do público, também está pronta para vender quando a pessoa decide comprar.

Como medir se está dando certo?

Algumas empresas estão usando métodos bem simples (e eficazes) para entender se essas campanhas realmente funcionam:

Volume de buscas pela marca: Quando mais gente pesquisa sobre a marca no Google, é sinal de que a campanha está despertando interesse.

Testes A/B por região: Empresas como o Itaú testam campanhas em uma cidade e comparam os resultados com outras que não receberam a mesma campanha. Assim, conseguem ver se aquilo realmente ajudou a vender mais ou abrir mais contas.

Pesquisas com o público: Algumas campanhas são seguidas por perguntas como “você se lembra dessa marca?” ou “você pensaria nela na hora de comprar?”. Se as respostas forem positivas, é sinal de que a campanha está funcionando.



Por que as marcas estão fazendo isso agora?

Os custos para atrair novos clientes estão cada vez mais altos. Além disso, os consumidores estão mais informados, mais exigentes e menos fiéis. Ou seja: se a marca não for forte, a pessoa compra uma vez e depois esquece.

Por isso, apostar apenas em ações rápidas de venda pode funcionar no começo, mas tende a perder força com o tempo. Já marcas que equilibram construção de imagem com ações de venda conseguem crescer com mais consistência e menos risco.

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga