Só performance não sustenta: por que integrar marca e resultado virou questão de sobrevivência

(Freepik)
Redatora
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14h14.
Com os consumidores cada vez mais exigentes e a concorrência entre as marcas só aumentando, empresas como Renner, Itaú e Magazine Luiza estão apostando em uma combinação poderosa: construir uma marca forte ao mesmo tempo em que focam nas vendas.
Essa estratégia vem ganhando espaço porque não adianta só aparecer muito ou só tentar vender o tempo todo. As empresas mais inteligentes estão aprendendo a fazer as duas coisas juntas e isso tem dado resultado.
Um estudo do TikTok em conjunto com a TrackSuit, mostrou que marcas que são bem conhecidas pelo público (mais de 30% de reconhecimento) conseguem ter mais de 40% de taxa de conversão.
Ou seja, conseguem transformar mais pessoas interessadas em clientes de verdade. Mas isso só acontece quando elas combinam a construção da marca com ações que impulsionam as vendas.
Marcas que aplicam essa estratégia trabalham em dois lados ao mesmo tempo:
Com comerciais emocionantes, presença nas redes sociais, vídeos institucionais e campanhas que mostram seus valores.
Com anúncios, ofertas, posts que incentivam a compra e conteúdo que aparece quando alguém está pesquisando por um produto.
Essa “mistura” é o que os especialistas chamam de estratégia híbrida. E ela funciona porque, enquanto a marca conquista a atenção e confiança do público, também está pronta para vender quando a pessoa decide comprar.
Algumas empresas estão usando métodos bem simples (e eficazes) para entender se essas campanhas realmente funcionam:
Os custos para atrair novos clientes estão cada vez mais altos. Além disso, os consumidores estão mais informados, mais exigentes e menos fiéis. Ou seja: se a marca não for forte, a pessoa compra uma vez e depois esquece.
Por isso, apostar apenas em ações rápidas de venda pode funcionar no começo, mas tende a perder força com o tempo. Já marcas que equilibram construção de imagem com ações de venda conseguem crescer com mais consistência e menos risco.
Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.
