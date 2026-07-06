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Só conhecimento técnico não basta: cinco formas de se preparar para o novo mercado de trabalho

Com a automação avançando, empresas passam a valorizar profissionais capazes de unir conhecimento técnico, adaptação e habilidades comportamentais

Habilidades técnicas, soft skills e estratégia de apresentação são decisivos em processos seletivos | freepik

Habilidades técnicas, soft skills e estratégia de apresentação são decisivos em processos seletivos | freepik

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 6 de julho de 2026 às 16h31.

Com a automação assumindo tarefas cada vez mais operacionais, o mercado de trabalho passou a exigir mais do que domínio técnico. Empresas continuam valorizando conhecimento especializado, mas procuram profissionais capazes de se adaptar, se comunicar bem, resolver problemas e atuar em ambientes de mudança constante.

Nesse cenário, habilidades comportamentais deixam de ser um diferencial secundário e passam a ter peso estratégico na carreira. Veja como se preparar:

  • Desenvolva a capacidade de adaptação

O avanço da tecnologia muda processos, funções e prioridades com rapidez. Profissionais que conseguem aprender, desaprender e se ajustar a novos contextos tendem a se destacar em ambientes mais dinâmicos.

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  • Fortaleça a comunicação

Saber explicar ideias com clareza, ouvir diferentes pontos de vista e alinhar expectativas é essencial para trabalhar em equipe, liderar projetos e tomar decisões com mais eficiência.

  • Invista em pensamento crítico

Com mais ferramentas disponíveis, cresce também a necessidade de interpretar informações, questionar dados e tomar decisões com base em análise, não apenas em execução automática.

  • Aprenda a trabalhar com tecnologia, não contra ela

A automação não elimina apenas tarefas — ela redefine o papel dos profissionais. Quem entende como usar novas ferramentas para ganhar produtividade e ampliar sua capacidade de entrega sai na frente.

  • Desenvolva habilidades comportamentais de forma contínua

Competências como colaboração, liderança, inteligência emocional e resolução de problemas precisam ser praticadas ao longo da carreira. Elas ajudam o profissional a se manter relevante mesmo quando as demandas técnicas mudam.

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No novo mercado de trabalho, o conhecimento técnico continua importante, mas já não é suficiente sozinho. A combinação entre repertório profissional, domínio tecnológico e habilidades humanas tende a definir quem consegue crescer em meio à transformação.

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O mercado está mais competitivo, e quem entende como os processos seletivos funcionam sai na frente. 

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