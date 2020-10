SiteMercado, do iFood, e mais empresas têm 470 vagas com home office

Está em busca de um novo emprego? Uma das áreas mais aquecidas em contratações é a de tecnologia. Durante a pandemia, as empresas no setor não pararam de contratar.

E as vagas não param de abrir: o SiteMercado, do grupo iFood, tem 80 vagas para início imediato e com cargos para diversos níveis nas áreas de tecnologia e produto.

Entre as posições com maior destaque, estão analista de dados, UX designer, desenvolvedor(a) full stack, desenvolvedor(a) mobile e coordenador(a) técnico(a). Muitas possuem opção de home office para sempre.

Para quem quiser se candidatar, as vagas estão listadas no site vagas.sitemercado.com.br. Também é possível enviar currículo para vagas@sitemercado.com.br.

Em expansão, a CI&T abriu mais 200 vagas de tecnologia com possibilidade de atuação totalmente remota. A empresa atingiu o marco de mais de 3.000 funcionários na pandemia e ainda deve abrir outras 130 posições até o final do ano.

Há oportunidades principalmente para pessoas desenvolvedoras em diversas linguagens de programação e tecnologias como Java, Android, iOS e .Net. Outros cargos abertos são para profissionais de arquitetura de software, designer de produtos, análise e engenharia de dados. Confira as vagas aqui.

Com o experimento de home office por causa da quarentena, diversas empresas começaram a oferecer vagas com possibilidade de trabalho remoto, como é o caso no SiteMercado e da CI&T. A nova forma de trabalho também incentiva que os negócios busquem talentos fora dos locais onde possuem escritórios.

A Company Hero tem 26 vagas abertas em tecnologia, contabilidade, comercial e marketing — a maioria das oportunidades já conta com a opção 100% remota e aceita candidatos de qualquer lugar do país. Para se inscrever, é necessário ir no site.

O mesmo também virou realidade na Atos. A empresa de transformação digital tem 80 vagas abertas no Brasil. Mesmo que seus escritório no país sejam em São Paulo e Londrina, no Paraná, o novo modelo é de trabalhar de onde estiver. Veja as vagas aqui.

Mais vagas

Acesso Digital

A empresa, que oferece soluções de identidade digital, tem mais de 60 vagas abertas em São Paulo, Londrina e Porto Alegre. Muitos cargos não há exigência de inglês ou curso superior completo.

Home office e horário flexível fazem parte do pacote de benefícios, junto com vale-alimentação, day off no dia do aniversário, kids day, pet day, licença-maternidade e paternidade estendida, café da manhã no escritório, entre outros.

Veja as vagas aqui.

Digio

A plataforma digital de serviços financeiros tem 30 vagas abertas em dez departamentos, como tecnologia, produtos, UX, marketing, CRM e operações. Confira as vagas aqui.