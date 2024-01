Sisu 2024: resultado é divulgado nesta terça-feira, veja como consultar

Muitos estudantes saberão hoje se vão conseguir a tão sonhada vaga de graduação em uma universidade pública por meio do SISU (Sistema de Seleção Unificada), que usa a nota do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio). O resultado do processo seletivo será divulgado nesta terça-feira, 30, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Ao todo, segundo o Ministério da Educação (MEC), 120 universidades participarão do Sisu deste ano, com oferta de mais de 260 mil vagas, para o primeiro e o segundo semestre.

O que mudou no SISU 2024?

Diferente dos anos anteriores, o Sisu deste ano terá apenas uma etapa de inscrição, que valerá para cursos com início no primeiro ou no segundo semestre de 2024. "A classificação é que vai definir o semestre de ingresso do aluno. Não é possível escolher", afirma Daniel Reis, coordenador pedagógico do Estratégia Vestibulares.

O Sisu 2024 seguirá as alterações estabelecidas na nova Lei de Cotas, sancionada em novembro do ano passado, que reserva no mínimo 50% das vagas em universidades e institutos federais para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, além de percentual mínimo correspondente a soma de pretos, pardos e indígenas no estado.

“A nova Lei de Cotas determina que todos concorrerão, primariamente, às vagas gerais, de ampla concorrência. Somente se não alcançar as notas mínimas exigidas nesta modalidade, o candidato passa a concorrer às vagas cotistas, seja por critérios de renda, ou por deficiência de formação básica oriunda de um ensino fundamental mais precarizado”, afirma Alexandre Bastos, diretor geral na Gran Faculdade, que reforça que a nova lei afunila os critérios para o benefício, privilegiando quem mais necessita.

Qual é o prazo para as inscrições?

Para os selecionados, é importante ficar atento ao prazo da matrícula, assim como os que optarão em tentar uma vaga por meio da lista de espera.

Matrícula dos selecionados: 1º a 7 de fevereiro de 2024.

1º a 7 de fevereiro de 2024. Manifestação de interesse na lista de espera: 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024.

"Vale reforçar que para se inscrever na lista de espera, o candidato não pode ter sido classificado em nenhuma das duas opções", diz Reis.

Para mais informações, acesse o site do Sisu.