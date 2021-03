Sírio-Libanês abre programa de estágio em tecnologia, com hackathon na seleção

O Hospital Sírio-Libanês abriu processo seletivo para o Programa de Estágio em Tecnologia. Os estudantes, amantes do universo tech, já podem se inscrever para a jornada de seleção, que inclui teste, entrevista online e terá, como etapa final, um Hackathon, em parceria com o Centro Universitário FIAP. Os participantes receberão um desafio e alguns dias para entrega do projeto.

Segundo a instituição, o Hackathon será um momento de troca, aprendizado, conhecimento e desenvolvimento, com a participação dos gestores das áreas contratantes. Ao final do processo, oito estagiários serão escolhidos para ocupar as vagas disponíveis no programa.

A área de tecnologia está em crescimento e está ligada principalmente à digitalização da economia, que na pandemia teve um disparo.

No programa de estágio, serão aceitos cursos cursos de tecnologia, engenharias, matemática, física e estatística. É necessário ter disponibilidade para 2 anos de estágio.

Entre os benefícios, estão vale alimentação e restaurante no local, bolsa auxílio, assistência médica e odontológica, jornada de 6h diárias; vale-transporte; seguro de vida; dress code flexível; home office híbrido; programas de qualidade de vida e auxílio home office.

Os pré-requisitos para se inscrever são formação até dezembro de 2023 para tecnólogos e até dezembro de 2024 para bacharelado, nos cursos de Tecnologia, Engenharia, Matemática, Física e Estatística.

Inscrições: As inscrições poderão ser realizadas atreves do link.