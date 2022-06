Sinqia abre mais de 100 vagas de emprego; saiba como se inscrever

A Sinqia, empresa brasileira de tecnologia focada em desenvolver produtos para o mercado financeiro, quer aumentar seu time de funcionários após multiplicar seu lucro por 12 no primeiro trimestre.

Com exclusividade à EXAME, a empresa anuncia a abertura de 120 vagas para diversas áreas nas cidades de São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ). Grande parte das vagas é voltada à área de Tecnologia, mas também há oportunidades para os segmentos Administrativo e de Relação com Investidores. Há também oportunidades PCD.

A empresa oferece benefícios flexíveis, em que cada colaborador os escolhe de acordo com suas necessidades. Entre os benefícios, estão inclusos: vale-transporte, assistência médica, seguro de vida, auxílio-creche, convênio com o Gympass, ginástica laboral, day off no aniversário, entre outros.

Caio Abreu, CRHO da Sinqia, comenta que o crescimento acelerado da empresa também favorece a busca por profissionais para que, assim, continue se desenvolvendo e atingindo patamares de liderança no mercado.

“Abraçamos o desafio de estar sempre um passo à frente, e, para manter essa trajetória, precisamos de pessoas que caminhem junto com a gente”, diz.

O CRHO aponta também que a empresa é focada no desenvolvimento e qualificação de talentos, por isso possui parceria com instituições de ensino que certifiquem seus colaboradores, aplica o conceito “Carreira em Y” em sua gestão, oferece programas internos de liderança, além de promover um ambiente de trabalho descontraído e dinâmico.

Como se inscrever para as vagas da Sinqia

Para se inscrever no processo seletivo da Sinqia, o candidato deve acessar a página oficial de contratação da companhia. Não há informações sobre a data limite para inscrição.

