Silver tsunami: por que empreender depois dos 40 pode ser sua decisão mais estratégica?

Empreender não é só para jovens gênios que começaram na garagem. Elizabeth Gore, co-fundadora da fintech Hello Alice, por exemplo, afirma que iniciou sua empresa aos 40, já com filhos pequenos e uma carreira consolidada.

O ponto central não está na idade, mas na densidade das decisões acumuladas ao longo da trajetória. Profissionais que atravessaram ciclos econômicos, lideraram equipes e enfrentaram pressões corporativas tendem a identificar com mais precisão quais problemas merecem solução. As informações foram retiradas de Inc.

Maturidade profissional como variável estratégica

O chamado “silver tsunami”, é o movimento de profissionais experientes que iniciam novos negócios na meia-idade. O avanço não ocorre por entusiasmo tardio, mas por maturidade estratégica.

A pesquisa Slice of Life Survey, realizada em parceria entre PayPal e GenSando, analisou pessoas entre 40 e 50 anos que conciliam carreira, filhos e cuidado com pais idosos.

Os dados mostram que quase 70% dos cuidadores que trabalham têm dificuldade em equilibrar demandas profissionais e familiares, e um em cada três relata alto estresse emocional. Essa equação altera a forma como o risco é percebido deixando de ser salto e passa a ser cálculo.

Decisão estruturada é vantagem competitiva

Elizabeth Gore manteve sua posição na empresa em que trabalhava enquanto estruturava a Hello Alice, desenvolvendo o negócio nas margens do tempo disponível.

Gore afirma que fundadores acima dos 40 crescem não por trabalhar mais horas, mas por organizar suas prioridades, delegar e estruturar apoio. Ela reforça que delegar, compartilhar responsabilidades e organizar apoio não são escolhas acessórias, são condições para sustentar desempenho sob pressão.

