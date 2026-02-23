Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Silver tsunami: por que empreender depois dos 40 pode ser sua decisão mais estratégica?

Pesquisa mostra que a média dos empreendedores nos Estados Unidos é 45 anos e que experiência e leitura de risco moldam decisões mais estratégicas

Elizabeth Gore, co-founder of Hello Alice. Foto: Getty Images

Elizabeth Gore, co-founder of Hello Alice. Foto: Getty Images

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15h18.

Empreender não é só para jovens gênios que começaram na garagem. Elizabeth Gore, co-fundadora da fintech Hello Alice, por exemplo, afirma que iniciou sua empresa aos 40, já com filhos pequenos e uma carreira consolidada

O ponto central não está na idade, mas na densidade das decisões acumuladas ao longo da trajetória. Profissionais que atravessaram ciclos econômicos, lideraram equipes e enfrentaram pressões corporativas tendem a identificar com mais precisão quais problemas merecem solução. As informações foram retiradas de Inc.

Aprenda como decisões estratégicas constroem uma carreira de liderança. Inscreva-se gratuitamente na masterclass com Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual

Maturidade profissional como variável estratégica

O chamado “silver tsunami”, é o movimento de profissionais experientes que iniciam novos negócios na meia-idade. O avanço não ocorre por entusiasmo tardio, mas por maturidade estratégica

A pesquisa Slice of Life Survey, realizada em parceria entre PayPal e GenSando, analisou pessoas entre 40 e 50 anos que conciliam carreira, filhos e cuidado com pais idosos.

Os dados mostram que quase 70% dos cuidadores que trabalham têm dificuldade em equilibrar demandas profissionais e familiares, e um em cada três relata alto estresse emocional. Essa equação altera a forma como o risco é percebido deixando de ser salto e passa a ser cálculo

Decisões que mudam trajetórias. Inscreva-se gratuitamente para aprender como transformar risco, oportunidade e visão de longo prazo em liderança

Decisão estruturada é vantagem competitiva

Elizabeth Gore manteve sua posição na empresa em que trabalhava enquanto estruturava a Hello Alice, desenvolvendo o negócio nas margens do tempo disponível.

Gore afirma que fundadores acima dos 40 crescem não por trabalhar mais horas, mas por organizar suas prioridades, delegar e estruturar apoio. Ela reforça que delegar, compartilhar responsabilidades e organizar apoio não são escolhas acessórias, são condições para sustentar desempenho sob pressão.

Entenda como decisões certas constroem uma carreira que chega ao topo

O Na Prática convida você a aprofundar sua visão sobre liderança, carreira e escolhas estratégicas.

Na masterclass online e gratuita com Roberto Sallouti, CEO e membro do Conselho de Administração do BTG Pactual, você vai conhecer as decisões que marcaram sua trajetória — do estágio à principal posição executiva de um dos maiores bancos de investimento da América Latina.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

  • Como tomar decisões com visão de longo prazo em ambientes de alta pressão
  • O que diferencia quem cresce dentro das empresas de quem fica pelo caminho
  • Como equilibrar resultados, ética e cultura ao liderar negócios complexos
  • Aprendizados práticos de quem construiu uma carreira intraempreendedora de sucesso

As inscrições são gratuitas. CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingCursos Online - Na PráticaNa PráticaNa Prática Roberto Sallouti

Mais de Carreira

As 10 orientações para uma boa comunicação que ajudam a explicar o sucesso de Oprah Winfrey

A técnica em três passos que especialistas usam para extrair o máximo da IA, segundo especialistas

‘Pensei no décimo passo, não no primeiro’: ‘fracassar’ mudou sua trajetória rumo ao empreendedorismo

10 empresas de IA que estão criando oportunidades — não eliminando empregos

Mais na Exame

Negócios

Essa empresa atingiu US$ 2,61 bi com dois CEOs no comando — e transformou confiança em estratégia

Carreira

As 10 orientações para uma boa comunicação que ajudam a explicar o sucesso de Oprah Winfrey

Minhas Finanças

Feirão Serasa Limpa Nome começa hoje com descontos de até 99%

Um conteúdo Bússola

O poder da identidade regional como ativo estratégico no turismo brasileiro