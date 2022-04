Siemens Energy abre mais de 100 vagas de estágio com home office

A Siemens Energy, multinacional alemã do setor energético, está com as inscrições abertas para seu programa de estágio de 2022. No total, são 120 vagas de estágio em diversas áreas para estudantes de todo Brasil.

Alunos de cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, desde que a formação esteja prevista para ocorrer entre julho de 2023 e dezembro de 2024, podem se inscrever. O estudante também precisa ter disponibilidade para estagiar por 6 horas diárias.

As vagas são para atuar nas cidades de Jundiaí (SP), São Paulo, Santa Barbara D'Oeste (SP), Macaé (RJ) e São João da Barra (RJ) e permitem os modelos de trabalho remoto ou híbrido.

Há, ainda, algumas posições que permitem o trabalho 100% home office, nas áreas de controladoria, comércio exterior, planejamento, vendas, marketing, entre outras.

A empresa não informa a faixa salarial de suas posições de estágio. Entretanto, assistência médica e odontológica, seguro de vida, fretado, vale-refeição, Gympass, redução na jornada de estágio durante o período de provas são alguns dos benefícios oferecidos pela companhia.

As inscrições vão até o dia 1º de maio. O processo seletivo deve durar em torno de dois meses, com testes e dinâmicas online, além de entrevistas com gestores. A previsão de início das atividades é em julho.

Como se inscrever

Os jovens que se interessarem pela oportunidade de estagiar em uma empresa multinacional como a Siemens podem se inscrever na página oficial da empresa na plataforma 99Jobs.

