Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Seus encontros de networking não dão em nada? Talvez o problema não seja você

Entenda por que boas conversas nem sempre viram entrevistas — e como ajustar sua abordagem com foco estratégico

Connecting icon people square wooden block for social media people network concept, Human Resource Management, Selection, leadership, Distinctiveness of people in the organization, prominence, different ideas (sakchai vongsasiripat/Getty Images)

Connecting icon people square wooden block for social media people network concept, Human Resource Management, Selection, leadership, Distinctiveness of people in the organization, prominence, different ideas (sakchai vongsasiripat/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 05h00.

Você está se esforçando, ativando contatos, conversando com pessoas influentes da sua área, mas nada acontece. Nenhum convite para processo seletivo, nenhuma vaga sugerida, nem mesmo um “mande seu currículo”, e isso gera frustrações.

Essa é uma situação comum entre profissionais em início ou transição de carreira, especialmente os que estão investindo no networking como parte do plano de ação para crescer. Mas, a falta de resultado imediato nem sempre indica um erro seu.

Entenda por que essas conversas podem (e devem) ser vistas como parte da jornada e veja como aproveitar melhor esses encontros para transformar relacionamentos em oportunidades concretas. As informações foram retiradas de Inc.

Networking não é entrevista disfarçada

Uma confusão muito comum é acreditar que um encontro de networking precisa gerar uma oferta direta de emprego. Mas esse pensamento é equivocado e pode sabotar a sua credibilidade.

Geralmente, quando um contato te apresenta a alguém, ele está pedindo um bate-papo informativo e não vendendo você como candidato direto. Se você age como se já estivesse sendo avaliado para uma vaga, isso pode parecer oportunista e pouco respeitoso com o tempo do outro. Networking de verdade é troca, não cobrança.

O que você pode dizer (e que abre portas)

Ao final de uma conversa, é totalmente aceitável, e estratégico, expressar interesse de forma sutil, mas clara. Por exemplo:

“Adorei conhecer mais sobre o trabalho de vocês. Se surgirem vagas que façam sentido com meu perfil, ou se ouvir falar de algo na área, ficaria feliz em saber”

Essa abordagem mostra interesse sem parecer que você está apenas “caçando vaga”.

Além disso, faça um acompanhamento com um e-mail curto, agradecendo o tempo da pessoa e anexando seu currículo com uma mensagem leve — sem pressão.

Quer falar de oportunidades? Seja claro desde o início

Se o seu foco é buscar uma vaga, e não só aprender com a conversa, vale ser direto desde o primeiro contato. Você pode dizer algo como:

“Gostaria de conversar sobre possíveis oportunidades na sua empresa ou na área, e entender como me posicionar melhor para cargos como X e Y.”

Essa honestidade evita expectativas desalinhadas e ajuda a pessoa a saber exatamente como (ou se) pode te ajudar.

Networking também é execução

Não existe alta performance na carreira sem ação estratégica. Fazer networking com foco, clareza de objetivos e respeito pelo tempo alheio é um comportamento que te diferencia no mercado.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil. 

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

  • Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

  • Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

  • Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

  • Reconhecimento profissional mais rápido

  • Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

  • Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa Prática - Execução de Alta PerformanceNa PráticaNa Prática Execução de Alta Performance

Mais de Carreira

Você tem inteligência emocional suficiente? Aqui estão 5 maneiras de se destacar no trabalho

Três maneiras de discordar de alguém ‘sem parecer arrogante’, diz especialista em psicologia

As 5 regras usadas por líderes do Vale do Silício para transformar times de alta performance

Antes de começar um projeto, alinhe esses quatro pontos — ou prepare-se para o retrabalho

Mais na Exame

Carreira

Você tem inteligência emocional suficiente? Aqui estão 5 maneiras de se destacar no trabalho

ESG

Noite de negociações: COP30 avança na madrugada para concluir texto central

Brasil

Em recado a Lula, Motta diz que Câmara não é carimbadora de projetos do governo

Pop

Netflix confirma minissérie inspirada em ‘Os Meninos do Brasil’