Seu negócio não precisa de mais esforço, precisa disso — e quase ninguém fala

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 14h28.
A maioria dos empreendedores e líderes em ascensão acredita que a chave para avançar está em se esforçar mais. Trabalhar até mais tarde. Ler mais livros. Participar de mais eventos. Colocar mais ideias em movimento.
Mas quem já está jogando o jogo em outro nível sabe: não é a ambição que limita seu crescimento — é a ausência de sistema.
O empreendedor David Boice, que lidera um portfólio de empresas de crescimento acelerado, expõe um ponto-chave para quem quer sair do ciclo da sobrecarga e alcançar escala com consistência.
Antes de criar qualquer processo, Boice defende uma premissa simples: seu negócio precisa estar ancorado em um problema real, urgente e concreto — um que o seu cliente não pode ignorar.
Sem isso, qualquer sistema vira excesso de complexidade. Mas com isso, a estrutura certa vira alavanca de crescimento.
Segundo Boice, a armadilha mais comum entre empreendedores ambiciosos é confundir esforço com progresso.
“Você não precisa de mais esforço. Precisa de um mecanismo que transforme esforço em resultados replicáveis”, ele diz.
Isso inclui:
É exatamente esse tipo de estrutura que permite que líderes atuem em mais de uma frente, mantenham foco e sustentem performance no longo prazo.
