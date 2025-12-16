Carreira

Seu negócio não precisa de mais esforço, precisa disso — e quase ninguém fala

Não é mais esforço que traz resultado. É a estrutura certa. Veja o que líderes de impacto fazem diferente

Ideia: no Bootcamp Final InovAtiva Brasil, 133 startups selecionadas buscam chamar a atenção de investidores com seus negócios (Thinkstock/Thinkstock)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 14h28.

A maioria dos empreendedores e líderes em ascensão acredita que a chave para avançar está em se esforçar mais. Trabalhar até mais tarde. Ler mais livros. Participar de mais eventos. Colocar mais ideias em movimento.

Mas quem já está jogando o jogo em outro nível sabe: não é a ambição que limita seu crescimento — é a ausência de sistema.

O empreendedor David Boice, que lidera um portfólio de empresas de crescimento acelerado, expõe um ponto-chave para quem quer sair do ciclo da sobrecarga e alcançar escala com consistência.

Um problema real antes de qualquer solução inovadora

Antes de criar qualquer processo, Boice defende uma premissa simples: seu negócio precisa estar ancorado em um problema real, urgente e concreto — um que o seu cliente não pode ignorar.

Sem isso, qualquer sistema vira excesso de complexidade. Mas com isso, a estrutura certa vira alavanca de crescimento.

Esqueça a produtividade frenética: o que você precisa é de um sistema que pense com você

Segundo Boice, a armadilha mais comum entre empreendedores ambiciosos é confundir esforço com progresso.

Você não precisa de mais esforço. Precisa de um mecanismo que transforme esforço em resultados replicáveis”, ele diz.

Isso inclui:

  • Tomadas de decisão com menos ruído

  • Fluxo de dados claro para orientar ações

  • Padrões de execução que evitem retrabalho

  • Accountability na medida certa — sem microgestão

É exatamente esse tipo de estrutura que permite que líderes atuem em mais de uma frente, mantenham foco e sustentem performance no longo prazo.

Aprenda com quem foi do 0 aos US$ 12 bilhões no Vale do Silício e transforme sua carreira empreendedora

O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora! 

Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

  • Como Pedro Franceschi levou a Brex a ser avaliada em US$ 12 bilhões
  • Os três princípios essenciais de liderança para empreendedores
  • Como empreender com propósito e equilíbrio, mesmo diante dos desafios
  • Aplique os segredos do Vale do Silício para o seu negócio, no Brasil ou no mundo

Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!

