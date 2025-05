Seu currículo pode ser ótimo — mas é isso que faz os recrutadores dizerem ‘vamos contratar’

Em um processo seletivo com centenas de candidatos, o que faz um recrutador bater o olho em um nome e dizer: “Quero conversar com essa pessoa”? Spoiler: nem sempre é o currículo.

Cada vez mais, são as indicações — recomendações genuínas, feitas por quem conhece o trabalho de um profissional e coloca sua reputação na linha — que estão abrindo portas reais no início da carreira.

Esse tipo de recomendação vai muito além de um comentário no LinkedIn. Trata-se de um apoio ativo, com envolvimento direto de quem indica.

Pode ser uma apresentação por e-mail feita sob medida para a vaga, uma mensagem para o gestor da empresa ou até um acompanhamento na preparação para a entrevista. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Por que isso importa para quem está começando?

Para quem está no início da trajetória, essa pode ser uma das maiores alavancas de crescimento profissional — especialmente porque ainda não há um histórico robusto de conquistas no currículo.

É exatamente aí que uma boa indicação pode ajudar a construir reputação no mercado antes mesmo da primeira grande oportunidade.

Em vez de apenas enviar seu currículo para dezenas de vagas, o diferencial está em mobilizar a rede que você já tem:

Colegas de faculdade

Professores

Colegas de estágio

Supervisores de iniciação científica

Coordenadores de projetos voluntários

Líderes em organizações estudantis.

Muita gente tem receio de pedir uma indicação, mas, segundo William Chung, fundador da ePosting Corp., o segredo está na forma como se faz esse pedido.

"Quando você pedir uma indicação, seja claro. Explique qual vaga está buscando, por que você é um bom nome e como a pessoa pode te ajudar. Torne isso fácil para ela" diz Chung

Como construir essa rede com propósito

As melhores indicações não surgem do nada.

Elas são consequência de relacionamentos construídos ao longo do tempo. Manter contato com mentores e colegas, compartilhar seus avanços acadêmicos ou profissionais, ajudar quando alguém precisa — tudo isso fortalece os laços.

Quando surge a oportunidade de uma recomendação, essa rede já estará aquecida.

Dê o próximo passo rumo a uma carreira de excelência

O Na Prática é um ecossistema completo de desenvolvimento profissional para jovens em início de jornada. Agora, com o apoio do BTG Pactual, o Na Prática amplia seu alcance e reafirma sua missão: formar lideranças transformadoras para o Brasil.

Com isso, oferece o curso Carreira de Excelência, um treinamento gratuito e presencial com certificado, criado para jovens que querem se destacar profissionalmente e acelerar sua trajetória. Com metodologia focada em protagonismo, execução e networking, o curso já ajudou milhares de participantes a conquistarem as melhores oportunidades do mercado.

Ao longo da jornada, você participa de um encontro presencial, aplica os aprendizados em um projeto individual e conclui com uma apresentação online avaliada por profissionais de grandes empresas. Os melhores projetos ainda recebem reconhecimento e prêmios.