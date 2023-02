Setor que já emprega 19 milhões de brasileiros busca profissional específico para mais 170 mil vagas

Responsável por quase um terço do PIB brasileiro, o agronegócio é um dos setores mais relevantes para a economia nacional. De acordo com dados do Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada da USP (CEPEA - ESALQ/USP), o agro representou mais de 27% do PIB em 2021 e superou os 25% em 2022.

Consequentemente, o setor também representa grande parte do mercado de trabalho nacional. De acordo com os dados da CEPEA, são 19 milhões de pessoas empregadas em todas as etapas do agronegócio: insumos, agropecuária, indústria e serviços, o que representa 20% de todos os trabalhadores formais do Brasil.

E a área tem potencial para gerar mais empregos. Segundo uma pesquisa alemã em parceria com universidades brasileiras, o setor deve gerar mais de 170 mil vagas nos próximos anos e não tem profissionais qualificados para preenchê-las.

Entenda aqui qual é o profissional buscado pelo agronegócio hoje e como se tornar um

O tamanho e a influência do agronegócio no Brasil são explicados pela importância que o setor tem na produção de alimentos. E esse também tem sido o desafio principal do agro: aumentar cada vez mais a produção para acompanhar o aumento populacional, e ao mesmo tempo reduzir os impactos ao meio ambiente.

Para buscar a solução, os empreendedores e empregadores começaram a adotar a tecnologia e a inovação como base de seus negócios. A ciência passou a fazer parte do campo e mudou a realidade das produções, tornando-as cada vez mais tecnológicas e digitais. No Brasil, 40% dos produtores rurais já usam técnicas digitais no dia a dia, segundo a consultoria McKinsey.

Vagas no Agronegócio

Essa digitalização do agronegócio abre muitas oportunidades de carreira no setor. Uma pesquisa da Agência Alemã de Cooperação Internacional em parceria com o Senai e com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrou que nos próximos dois anos, carreiras ligadas ao agronegócio devem gerar mais de 178 mil vagas de emprego.

Mas o levantamento também apontou que a previsão é de que só haja cerca de 32 mil profissionais qualificados para essas vagas. Ou seja, são 5 vagas em aberto para cada profissional qualificado hoje.

Quer conquistar uma dessas vagas? Clique aqui e participe da série gratuita da EXAME sobre como construir uma Carreira no Agronegócio

Hoje é comum encontrar fazendas que usam drones, inteligência artificial e até robôs para otimizarem a sua produção e preservarem o meio ambiente. Mas é difícil achar profissionais que saibam unir as oportunidades tecnológicas às necessidades do agronegócio.

Esse profissional é conhecido como Agro Digital Manager, e é o responsável pela implementação de projetos digitais em propriedades agrícolas.

A sua principal função é comandar a implementação de projetos de tecnologia em negócios do agro. O essencial é entender quais são as principais dores do produtor rural hoje e fazer essa ponte com as soluções tecnológicas.

Quer entender melhor sobre essa profissão? Participe do treinamento gratuito da EXAME sobre como se tornar um Agro Digital Manager e receba um certificado para colocar no currículo. Clique aqui e saiba mais.