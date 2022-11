Setor com mais bilionários no mundo e fortuna de RS 4 trilhões terá 140 mil vagas sobrando

R$ 4,1 trilhões é a soma da fortuna de 7 dos 12 maiores bilionários do mundo. Nomes como Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates dominam o topo da lista das pessoas mais ricas do planeta, segundo o ranking da Forbes que monitora as fortunas de bilionários em tempo real.

Confira, a seguir, quem são os bilionários, qual posição eles ocupam na lista de pessoas mais ricas do mundo e o valor de seus patrimônios:

1º lugar: Elon Musk (Tesla/SpaceX/Twitter): US$ 191,3 bilhões

4º lugar: Jeff Bezos (Amazon): US$ 118,7 bilhões

4º lugar: 6º lugar: Bill Gates (Microsoft): US$ 103,5 bilhões

6º lugar: 7º lugar: Larry Ellison (Oracle): US$ 101,4 bilhões

7º lugar: 10º lugar: Larry Page (Google): US$ 84,4 bilhões

10º lugar: 11º lugar: Sergey Brin (Google): US$ 81 bilhões

11º lugar: 12º lugar: Steve Ballmer (Microsoft): US$ 78,6 bilhões

Mas, além dos bilhões de dólares no bolso, esses magnatas têm outra coisa em comum. Todos eles construíram suas fortunas no mesmo setor: de tecnologia.

Salários acima da média, vagas em todas as empresas e trabalho remoto;

Fábrica de bilionários, setor de tecnologia tem vagas sobrando

A área de tecnologia não só é conhecida por ser uma fábrica de bilionários, mas também por ser um dos setores mais presentes nas listas de tendências e de profissões do futuro.

A área está em busca de profissionais qualificados para dar vazão à alta demanda de empresas e instituições que pretendem se atualizar com os rápidos avanços tecnológicos.

Segundo um estudo da Brasscom (2019), até 2024, devem ser necessários 70 mil profissionais de tecnologia por ano para suprir a demanda nacional. São 140 mil vagas nos próximos 24 meses sem profissionais qualificados para ocupá-las. Essa escassez faz com que os salários estejam acima da média.

De acordo com dados do IBGE, a média salarial de profissionais de tecnologia é 5 vezes maior que a média nacional, ultrapassando os R$ 12 mil.

Veja como conseguir uma vaga no setor de tecnologia sem precisar de experiência ou conhecimento em programação

Vagas em tecnologia que não exigem conhecimento em programação

Apesar da oportunidade, o maior obstáculo para que novos profissionais ingressem na área é a crença de que é necessário ter conhecimentos em programação e desenvolvimento de softwares para atuar no setor.

Na verdade, há dezenas de funções dentro da área de tecnologia que não necessitam dessas habilidades técnicas. Um desses cargos é o de Digital Manager, o profissional responsável por comandar a implantação de projetos digitais e inovações tecnológicas nas empresas.

A principal função do Digital Manager é supervisionar todo o ciclo de vida de um projeto digital, da concepção ao lançamento de um produto ou serviço.

E é comum encontrar vagas disponíveis para Digital Manager oferecendo salário de 5 dígitos, que, em alguns casos, ultrapassam os R$ 30 mil. Em nível de gestão, a remuneração pode passar de 1,5 milhão de dólares (ou cerca de 7,3 milhões de reais).

Esses altos salários são explicados pela lei da oferta e da demanda. O Digital Manager ainda é escasso porque se trata de uma nova profissão em um novo mercado que está sendo construído e, por isso, tantas empresas estão em busca deles - e pagando caro.

Uma conclusão óbvia - porém errônea - é a de que esse profissional precisa dominar linguagem de programação e códigos. Mas o fato é que nada disso é necessário e pessoas de quaisquer áreas podem se tornar Digital Managers.

Não é preciso ter nenhum conhecimento profundo em tecnologia, entender de programação ou de desenvolvimento de software para atuar na área.

Por mais que tecnologia seja a base do processo, a principal função do Digital Manager será supervisionar todo o ciclo de vida de um projeto digital, da concepção ao lançamento de um produto ou serviço.

Ou seja, profissionais de qualquer área podem migrar para este setor e aproveitar as altas remunerações.

Como se tornar um Digital Manager

Com o objetivo de ajudar a formar mais profissionais para essa nova função e acabar com a escassez encontrada pelas empresas na busca por especialistas, a EXAME e o Ibmec, uma das mais tradicionais escolas de negócios do país, se juntaram e estruturaram o Master em Digital Manager.

Em nível de pós-graduação, o curso é reconhecido pelo MEC e tem uma grade curricular formada por atividades práticas e teóricas, que abrangem temas como modelagem de produtos digitais, business inteligence, modelos econômicos aplicados à realidade virtual, LGPD, web 3.0, data mining, tecnologias disruptivas, blockchain, cripto assests, dentre outros.

Além disso, as 4 primeiras aulas da pós-graduação estão liberadas gratuitamente desde o dia 14 de novembro para que os interessados possam conhecer melhor o conteúdo do curso antes de decidir se desejam ou não se matricular.

Também vale ressaltar que os participantes receberão um certificado para incluir no currículo.