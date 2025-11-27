Sete pensamentos que te fazem parecer forte — mas te enfraquecem como líder

Flat illustration of businessman help colleague reach mountain top holding flag symbolizing leadership and teamwork success (Khafizh Amrullah/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11h46.
Líderes que travam na carreira nem sempre são barrados por processos lentos ou falta de recursos. Muitas vezes o verdadeiro obstáculo vem de crenças limitantes silenciosas que moldam escolhas, comportamentos e relações.
Identificar esses bloqueios internos é essencial para recuperar confiança, clareza e produtividade. A seguir, veja os sete bloqueios internos mais comuns. As informações foram retiradas do site Harvard Business Review.
A ideia de que o líder deve participar de tudo leva à microgestão, reduz autonomia e dificulta o fluxo natural das decisões.
Essa noção cria urgência artificial, aumenta erros e gera desgaste contínuo, sabotando a produtividade da equipe.
A suposição de que apenas o próprio líder tem as melhores respostas sufoca colaboração e limita inovação.
Esse pensamento, ligado ao perfeccionismo, paralisa decisões e impede avanços mais ágeis e assertivos.
Essa expectativa cria cobranças irreais, desconsiderando diferenças de ritmo, experiência e estilo de trabalho.
A impressão de que é preciso aceitar tudo destrói prioridades e compromete a gestão saudável do tempo.
A sensação de inadequação reforça o impostor e reduz influência, prejudicando a segurança para se posicionar e crescer.
