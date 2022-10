Série gratuita que ensina a ingressar em mercado de US$13 trilhões já está disponível; participe

O termo metaverso se popularizou no último trimestre de 2021 quando atingiu um alto volume de buscas, de acordo com dados do Google Trends. Desde então, centenas de empresas começaram um movimento para desenvolver a nova tecnologia e desembolsaram milhões de dólares com esse objetivo.

Ao mesmo tempo, também cresceu a procura por profissionais que entendam o metaverso e possam integrá-lo às instituições. Enquanto programadores trabalham para desenvolver a estrutura do metaverso, as empresas buscam “gerentes de projetos no metaverso”, que é o profissional capaz de pensar e criar projetos neste ambiente virtual. Assim, surge uma nova profissão: o Digital Manager em Metaverso.

No entanto, por ser uma tecnologia nova e que despertou o interesse de gigantes do negócio global recentemente, ainda não existem muitos profissionais capazes de atuar como Digital Manager em Metaverso.

Olhando para essa demanda e para a falta de pessoas especializadas para supri-la, a EXAME decidiu se juntar ao Ibmec, uma das mais tradicionais escolas de negócios do país, em uma parceria que teve como resultado o Master em Digital Manager e Metaverso.

Master em Digital Manager e Metaverso

Em nível de pós-graduação, o curso tem como objetivo formar a primeira turma de especialistas em metaverso do Brasil, e é composto por um corpo docente de grandes nomes do mercado.

No decorrer do conteúdo, os alunos do master aprendem sobre modelagem de produtos digitais, business inteligence, modelos econômicos aplicados à realidade virtual, LGPD, web 3.0, data mining, tecnologias disruptivas, blockchain, cripto assests, dentre outros.

Além das aulas, os alunos ainda têm acesso a 60 horas de de atividades complementares e mais de 30 horas para o desenvolvimento de um MVP (minimum viable product) – quando terão a oportunidade de desenvolver seu primeiro case no metaverso, dentro de sua respectiva área de interesse (advocacia, engenharia, educação, medicina etc). A carga horária total é de 450h e o único pré-requisito para participar é ter curso superior completo, independentemente da área.

Primeiras aulas gratuitas

Quem se interessar no master, mas não tiver certeza se a pós-graduação faz sentido para a própria carreira, pode acompanhar as 4 primeiras aulas da formação de forma gratuita.

A série já está com o primeiro episódio disponível desde o dia 3 de outubro, mas ainda é possível se inscrever através do formulário disponível neste link, assistir a aula e acompanhar as próximas ao vivo.

Vale destacar que, ao final da série introdutória e gratuita, todos os participantes receberão um certificado de participação para incluir no currículo – independentemente de decidirem (ou não) se matricular no Master.

