Serasa Experian tem 40 vagas de Jovem Aprendiz com home office

A Serasa Experian abriu 40 vagas para Jovem Aprendiz e metade das oportunidades será para a área de tecnologia. As demais vagas serão distribuídas entre outras áreas da empresa, como Recursos Humanos, Marketing, Jurídico ou Finanças.

Os jovens de 16 a 24 anos poderão trabalhar nos escritórios de São Paulo ou São Carlos. No entanto, por causa da pandemia, o início do trabalho poderá ser em home office. Nesse caso, a empresa vai enviar todo o material necessário para os contratados, como notebook, kit ergonômico e cadeira de escritório.

Segundo o vice-presidente de Recursos Humanos da Serasa Experian, Flávio Balestrin, a empresa espera dar a melhor oportunidade para os jovens que estão iniciando suas carreiras e precisam de oportunidades no mercado de trabalho.

O programa não pede por qualquer formação técnica nas áreas de atuação e terá oportunidades até no laboratório de inovação, o DataLab. O Jovem Aprendiz terá quatro dias de trabalho na empresa e um dia exclusivo para sua formação, com capacitação teórica e troca de experiência com os demais jovens.

“Queremos ser a melhor experiência deles, possibilitando conhecimento em diversas áreas de atuação e compartilhando toda nossa expertise e paixão por gente, dados, tecnologia e inovação. Nosso objetivo é termos cada vez mais espaço para desenvolvimento e representatividade de diversidade em nossas áreas mais técnicas”, reforça Balestrin.

Para participar, a pessoa precisa estar matriculada no ensino médio (regular ou técnico) ou ter finalizado o curso em escola pública. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade ou de tempo de formação.

O programa dura 15 meses e o início depende da área de atuação e local de trabalho, variando entre janeiro, fevereiro ou abril de 2021. O salário será de R$ 1.175,00, além de benefícios, como vale-transporte, vale-refeição e assistência médica e odontológica no modelo de coparticipação.

O currículo pode ser cadastrado até 8 de janeiro pelo site. No campo “Campanha de parceiros” do formulário, o candidato deve colocar o código SERASA2021 para sinalizar o programa que quer participar.