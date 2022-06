Serasa Experian está com mais de 100 vagas de emprego abertas em tecnologia; se inscreva

A Serasa Experian, uma das principais empresas de tecnologia e informação no Brasil, está com mais de 100 vagas abertas para trabalhar na área de tecnologia. As oportunidades são para diversas posições, que vão desde Analista Jr até Gerente Executivo.

Dentre as vagas oferecidas, a carreira de desenvolvedor (front-end e back-end) está em destaque, já que há mais de 30 vagas abertas só para essas funções em diversas cidades diferentes. Só em Blumenau (SC), a empresa busca 35 novos profissionais para a sua área de tecnologia.

Além do modelo de trabalho flexível, com possibilidade de trabalho 100% remoto ou híbrido, a companhia também oferece treinamentos voltados à tecnologia e metodologias ágeis. Embora a companhia não informe a faixa salarial das posições, a empresa oferece uma série de benefícios aos funcionários, como plano médico e odontológico (para o funcionários e seus dependentes), vale alimentação e refeição, com cartão flexível, seguro de vida, PLR anual, Previdência privada, Gympass e Vale-Transporte.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo seletivo da Serasa Experian podem realizar a inscrição através do site oficial de carreiras da empresa.

