‘Será revolucionário’: veja as previsões desse especialista para o futuro da IA no marketing digital

O futuro da inteligência artificial no marketing será transformador. Essa é a aposta de Miguel Lannes Fernandes, coordenador do MBA em IA para Negócios da Faculdade EXAME. O especialista prevê que a tecnologia vai modificar a forma como empresas se conectam com clientes. Mas o que isso quer dizer?

Na prática, significa que toda campanha de marketing será ainda mais personalizada e eficaz. E isso é muito positivo para as organizações. Ao entender melhor os desejos e necessidades dos consumidores, as empresas poderão oferecer produtos e serviços que realmente atendam às expectativas do mercado. Não à toa, Fernandes define esse processo como 'revolucionário'.

Mas há ressalvas. "O sucesso no marketing do futuro dependerá da capacidade das empresas de equilibrar o poder da IA com a necessidade de manter conexões humanas genuínas e significativas com seus clientes", pondera.

Previsões para o futuro do marketing com IA

Essa observação, no entanto, não impede as mudanças que ocorrerão nos próximos anos, segundo o especialista. Pelo contrário. Ela pode servir de alerta para os marqueteiros construírem estratégias ainda mais assertivas.

Veja, a seguir, cinco previsões do especialista para o futuro da IA no marketing.

Criação de conteúdo será mais sofisticada

A inteligência artificial vai transformar a criação de conteúdo. Miguel prevê que esse processo se tornará mais eficiente e sofisticado. "A criação de conteúdo assistida por IA não produzirá apenas textos, mas também imagens, vídeos e experiências interativas personalizadas", alega ele, que prevê um consequente aumento no engajamento do público e na relevância do conteúdo oferecido.

Hiperpersonalização em tempo real

Miguel explica que, nos próximos cinco anos, a personalização do atendimento será amplamente adotada pelas empresas e prevê que toda interação com consumidores será única. "Cada interação com o cliente será adaptada em tempo real com base em dados e insights gerados por inteligência artificial."

Previsão e influência do comportamento do consumidor

"Com a análise de grandes volumes de dados, a IA permitirá estratégias de marketing preditivas e proativas", diz. Isso significa que as empresas poderão antecipar tendências e comportamentos futuros com maior precisão.

Fusão entre o mundo físico e digital

Tecnologias como realidade aumentada e virtual se tornarão canais de marketing comuns, segundo a previsão de Miguel. Isso oferecerá experiências ainda mais imersivas e personalizadas. Ele antecipa também que a linha entre o mundo físico e digital deve se estreitar e que a IA terá papel central nesse processo.

Execução de campanhas com mínima intervenção humana

"A IA será capaz de desenvolver e executar campanhas completas com mínima intervenção humana", diz Miguel. Isso permitirá que as equipes de marketing se concentrem na parte criativa e estratégica do trabalho, enquanto a inteligência artificial será responsável pelo operacional, como a implementação e otimização.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.