Será a IA o motor da democratização do acesso ao conhecimento?

Em Budondo, um vilarejo de ruas de terra no interior de Uganda, o estudante Elly Ntonde revisava para uma prova de química quando esbarrou em uma dúvida: como os metais reagem com ácidos? Ele acessou o mesmo tutor usado por executivos do outro lado do mundo: o ChatGPT. Com 100 megabytes de dados comprados em uma loja local, obteve uma explicação precisa em segundos. As informações foram retiradas de The Economist.

A experiência de Ntonde ilustra um fenômeno global. Menos de três anos após o lançamento do ChatGPT, cerca de 800 milhões de pessoas (um sétimo da população adulta mundial) o utilizam semanalmente.

Em Nairóbi, o uso de uma ferramenta da OpenAI em 15 clínicas da rede Penda Health reduziu erros de diagnóstico em 16% e de tratamento em 13%. Na Nigéria, um projeto com o Microsoft Copilot aumentou o desempenho escolar de alunos do ensino fundamental em nível equivalente a dois anos extras de aprendizado.

Mas a democratização digital ainda enfrenta três grandes barreiras: conectividade, habilidade e capacidade institucional. Apenas um quarto da população de países pobres está online — e, mesmo entre os conectados, faltam competências para usar a IA de modo produtivo.

Outro desafio é o idioma. A maioria dos modelos de IA é treinada em inglês e em outras línguas de países ricos, o que limita sua utilidade em regiões multilíngues da África. Projetos locais como Masakhane, Ghana NLP e Kencorpus buscam reverter esse cenário, criando bases de dados em línguas africanas e desenvolvendo tecnologias de voz mais acessíveis.

Ainda assim, o maior obstáculo é estrutural. Como lembra Iqbal Dhaliwal, do laboratório de políticas públicas do MIT, tecnologias tidas como “salvadoras”, como os cursos online massivos, fracassaram quando não se integraram a instituições locais.

O risco é que a IA repita esse erro: sem escolas, professores e governos preparados para incorporá-la, seus efeitos permanecerão superficiais.

Apesar disso, o potencial é inegável. A inteligência artificial pode ser o impulso que faltava para unir crescimento e conhecimento. Como observa Lant Pritchett, da London School of Economics, nenhuma nação alcançou educação de massa sem antes enriquecer e a IA pode acelerar esse processo.

Ao elevar a produtividade e ampliar o acesso à informação, ela tem força para transformar o aprendizado em desenvolvimento real. O desafio agora é entender e aplicar esse poder.

