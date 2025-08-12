'Ser uma boa pessoa, ao mesmo tempo que precisamos dar lucro, é um grande desafio', diz ex-CEO

Desenvolver a espiritualidade e querer fazer o bem, ao mesmo tempo que se trabalha em uma empresa que precisa dar lucro, foi o maior desafio da carreira de Lara Bezerra, primeira mulher nomeada presidente executiva do Grupo Bayer na América Latina e ex-CEO da Roche Pharma na Índia.

Para ela, a verdadeira conquista reside em encontrar o equilíbrio entre ser uma boa pessoa e uma líder eficaz no mundo corporativo.

“Encontrar o balanço de você querer ser um bom ser humano ao mesmo tempo que tem que ser um bom profissional foi o meu maior desafio”, afirma.

Como conquistar o primeiro lugar?

Nascida em São Paulo, Lara foi criada em um ambiente onde a medicina era central, mas, ao invés de seguir os passos dos pais na área da saúde, ela optou por estudar Administração na FGV. Foi em sua primeira oportunidade como trainee na Johnson & Johnson que iniciou sua jornada na indústria farmacêutica. Desde então, Lara percorreu uma carreira internacional, sempre buscando o equilíbrio entre fazer o bem e alcançar o sucesso profissional.

Ela quebrou barreiras e, em várias ocasiões, foi a primeira mulher a ocupar posições de liderança em empresas dominadas por homens. Seu foco não era ser uma "mulher no comando", mas sim ser a melhor em sua função, independentemente do gênero.

As oportunidades, segundo a executiva, chegaram porque ela decidiu falar o que ela queria com profissional.

“É muito importante saber expressar o que quer no ambiente de trabalho. Por exemplo, quando em uma entrevista interna ou externa me perguntavam em qual país eu gostaria de trabalhar, eu falava que eu queria ir para algum lugar onde eu poderia ajudar muitas pessoas e poderia adicionar valor”, diz.

Como encontrar o seu propósito?

Para a executiva que já ajudou mais de 180 executivos a encontrar o seu propósito, essa palavra que parece subjetiva diz mais sobre autoconhecimento do que imaginamos e, portanto, é algo que pode ser mudado, já que passa por evoluções naturais.

“Para mim o propósito é você sair dessa vida um ser humano melhor do que você entrou. Então, o teu propósito é encontrar o que vai fazer você crescer como ser humano durante a jornada e as experiências que você tem na sua vida”, diz a executiva que ocupou cargos de liderança internacional durante 27 anos em sete países.

Hoje, Lara vive nos EUA como empresária da "Workcoherence”, uma empresa de consultoria, mentoria e coaching com a missão de criar mais pessoas que lideram com propósito.

Para ela, uma das formas de encontrar o seu propósito é quando você sente raiva de algo.

“O que te dá muita raiva e você briga muito, provavelmente é algo que você acredita e muitas vezes está ali o seu propósito”.

Leia também: Boreout: o tédio profissional que ameaça a saúde mental e a Geração Z no mercado de trabalho