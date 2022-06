Senior Sistemas está com 180 vagas de tecnologia, serviços, marketing e novos negócios

Com uma estratégia de forte expansão no mercado nacional e internacional, após entrar com o pedido de IPO no início do ano, a Senior Sistemas, empresa brasileira de desenvolvimento de softwares está com 180 vagas abertas.

As oportunidades são para áreas de tecnologia e serviços, além de espaços para profissionais de marketing e novos negócios.

Há oportunidades para as cidades de Blumenau (SC), onde fica localizada a sede da Senior Sistemas, mas também para os escritórios de Joinville (SC), Porto Alegre (RS), Uberlândia (MG), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem se cadastrar no portal de empregos da Senior.

A companhia oferece benefícios como participação nos lucros e resultados, auxílio-saúde, previdência complementar, seguro de vida, vale alimentação ou refeição e Universidade Corporativa Senior.

Fora isso, a companhia, que também tem uma fintech no grupo, oferece a Wiipo Flex, um cartão de benefícios flexíveis, que pode ser usado como alimentação ou refeição e tem bandeira Mastercard.

