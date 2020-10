Senhor Estagiário: Unilever abre vagas para estudantes com mais de 55 anos

Senhor estagiário? Não é só o divertido filme com o Robert De Niro, mas o programa para estudantes com mais de 55 anos da Unilever que voltou maior e melhor.

No ano passado, a iniciativa piloto teve cerca de mil candidatos. Se antes a expectativa era abrir uma vagas, com a popularidade do programa foram contratados cinco estagiários.

O sucesso foi tão grande que os estudantes não apenas foram quase todos efetivados, mas outras partes da empresa procuraram a área de vendas para fazer parte do programa desse ano. Segundo Julio Campos, vice-presidente de Vendas da Unilever, o primeiro ano foi uma grande experiência de aprendizado para os estudantes e para a empresa.

Ele conta a surpresa que era ver um jovem aprendiz e um senhor estagiário indo almoçar juntos e as trocas de pontos de vista que aconteciam entre as gerações.

“As pessoas não precisam ter experiência anterior para participar, vamos olhar qual foi sua jornada de vida. O Senhor Estagiário não é apenas uma ação de empregabilidade, é um resgate de autoestima e derruba estereótipos”, fala ele.

Além de vendas, a empresa vai abrir vagas para finanças e supply chain em São Paulo e em Valinhos. As lideranças que vão receber os estagiários em suas áreas foram treinadas para dar todo o suporte para eles.

“Não queremos que a pessoa sente para fazer uma planilha eletrônica, mas que ofereça seu conhecimento onde está sua fortaleza e onde vai colocar mais valor. Os líderes foram treinados para tirar o melhor das pessoas e oferecer um ambiente de equidade”, diz.

Para se candidatar, é necessário ter 55 anos ou mais e estar próximo da formatura, no último ou penúltimo ano de qualquer curso, pois há a chance de efetivação.

Do ano anterior, um grande aprendizado foi com algumas dificuldades de acessibilidade da plataforma online de inscrições. Agora, os candidatos contarão com um site com possibilidade de aumentar as letras dos textos e a opção de comunicação por LIBRAS.

“Ouvimos de muitos entrevistados que foram os filhos que os informaram do programa. É maravilhoso ver esse ciclo se fechando, os filhos incentivando os pais a encontrar uma oportunidade. No entanto, também chamou nossa atenção que muitos precisaram ajudar os pais a completar a ficha. Daí tiramos o aprendizado de tornar o processo mais acessível”, explica o executivo.

As inscrições para a nova edição do Senhor Estagiário abriram nesta segunda-feira, dia 5, pelo site. Na página, estudantes e recém-formados podem se candidatar também para o estágio regular e o programa de trainee da empresa.