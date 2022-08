Semana Digitaliza RH: evento gratuito e online debate como transformar digitalmente o RH

Começa nesta segunda-feira, 1 de agosto, a Semana Digitaliza RH, evento realizado pela LG Lugar de gente, empresa de tecnologia para gestão pessoas, que tem como objetivo discutir como acelerar a transformação digital nas empresas.

O evento acontece até o dia 5 de agosto, com inscrições gratuitas pelo link. As atrações serão on-line e transmitidas ao vivo.

“É possível simplificar, estruturar ou reestruturar o RH para o contexto digital com os recursos que a empresa possui hoje. Para comprovar, vamos trazer ao evento cases de empresas que já vivem essa transformação e pensam na experiência e produtividade do RH, gestor e colaborador como pilares essenciais para o crescimento da empresa”, diz Viviane Lacerda, Diretora de Operações da LG lugar de gente.

Programação da Semana Digitaliza RH

O evento tem início com a palestra sobre como desenvolver a maturidade digital do seu RH, no dia 01/08, às 14h, com a participação de Viviane Lacerda, Diretora de Operações da LG lugar de gente; Ana Lídia Marques, Consultora Credenciada do Sebrae; Cezar Almeida, Vice-Presidente do Conselho da ABRH Brasil, e Nara Saddi, Diretora de Pessoas na Soluti Digital.

O segundo dia (02/08) traz os palestrantes Marcello Porto,Vice-Presidente na LG lugar de gente; Lilian Anacleto, Fundadora da marca Coisas de RH e Flávia de Sá, Diretora de Pessoas e Performance na Viasoft, para discutir sobre a automação das rotinas de RH: mapeando necessidades para uma gestão ágil, a partir das 14h.

Já no terceiro dia (03/08), às 14h, Elaine Regina, Gerente de Sucesso do Cliente na LG lugar de gente; Manoel Jardim, CEO da ben.up; Andrea Simões, Diretora de Gente, Gestão e Tecnologia da Informação da Log-In Logística Intermodal, e Agatha Machado, Coautora do livro “Experiência do Colaborador: na teoria e muita prática”, debatem sobre o colaborador protagonista no caminho da experiência digital e bem-estar.

No dia 04/08, às 14h, Hélio Pousada, Diretor da Unidade de Negócio Ponto na LG Lugar de Gente; Luiz Antônio Medeiros, Auditor-Fiscal do Trabalho no Mistério do Trabalho; Edenilson de Souza, Gerente de Suporte na LG Lugar de Gente, e Denise Alves, Coordenadora de Administração de Pessoal no Grupo Aliare, ministram palestra sobre controle de ponto on-line: da legislação à produtividade.

O encerramento da Semana Digitaliza RH, no dia 05/08, às 14h, fica por conta de Viviane Lacerda - Diretora de Operações na LG Lugar de Gente; Leonardo Avelar - Gerente de Gestão de Talentos na LG Lugar de Gente; Hugo Moura – Diretor de Gente, Gestão e Contabilidade na Constance Calçados, e Keli Rocha – Gerente de Desenvolvimento, Seleção, Desempenho e Clima na Melitta South America, que vão abordar o tema “Da folha de pagamento à gestão de talentos: como otimizar recursos para crescer mais?”.

