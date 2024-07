Semana de 4 dias de trabalho no Brasil: estudo traz resultados do piloto 2024

Neste mês foi concluído o estudo dos quatro dias de trabalho realizado no Brasil. O teste piloto contou com 21 empresas que decidiram testar o regime de trabalho com um dia a menos na semana durante seis meses. A pesquisa foi conduzida pela 4 Day Week Brazil em parceria com diversas organizações e pesquisadores, incluindo a Fundação Getulio Vargas (FGV-Eaesp).

O objetivo das empresas que aceitaram participar do teste no Brasil é melhorar o bem-estar dos funcionários e aumentar a produtividade das companhias. Utilizando o modelo 100-80-100™ da 4 Day Week Global (100% do salário, 80% da carga horária e 100% da produtividade), o piloto envolveu 290 funcionários – sendo que 19 empresas completaram a implementação.

“Acredito que essas empresas estão dando um passo importantíssimo para revolucionar o mundo do trabalho, possibilitando mudanças na forma de trabalhar, se tornando mais produtivas e saudáveis”, afirma Renata Rivetti, fundadora da Reconnect, empresa que trouxe o piloto da semana de quatro dias para o Brasil.

Como funcionou o teste?

A fase de preparação ocorreu entre setembro e dezembro de 2023, com masterclasses e sessões de esclarecimento.

A implementação prática foi de janeiro a junho de 2024, com acompanhamento contínuo e sessões de apoio. Pesquisas quantitativas e qualitativas foram realizadas antes, durante e após o piloto para avaliar os impactos.

Os principais resultados

Os resultados indicam melhorias significativas em várias áreas:

Produtividade e engajamento: a produtividade aumentou para 71,5% dos participantes, e o engajamento cresceu para 60,3%.

a produtividade aumentou para 71,5% dos participantes, e o engajamento cresceu para 60,3%. Bem-estar: houve uma redução de 72,8% na exaustão frequente, 49,6% na insônia e 30,5% na ansiedade semanal. A média de horas de sono aumentou de 6,7 para 7,0 por noite.

houve uma redução de 72,8% na exaustão frequente, 49,6% na insônia e 30,5% na ansiedade semanal. A média de horas de sono aumentou de 6,7 para 7,0 por noite. Saúde: 7% avaliaram sua saúde física como boa a excelente, e 77,3% fizeram o mesmo para a saúde mental.

7% avaliaram sua saúde física como boa a excelente, e 77,3% fizeram o mesmo para a saúde mental. Trabalho e cultura organizacional: 2% perceberam melhorias na cultura da empresa, e 80,7% notaram mais criatividade e inovação.

2% perceberam melhorias na cultura da empresa, e 80,7% notaram mais criatividade e inovação. Impacto social: 1% relatou melhor colaboração, e 71,3% mais energia para família e amigos.

O estudo continuará com monitoramento a longo prazo e a expansão do piloto para incluir mais empresas. Um novo piloto de seis meses está previsto para começar em 2025, com o objetivo de fortalecer a compreensão sobre a implementação da semana de quatro dias em diferentes contextos organizacionais.

“Está na hora de assumirmos que essa sociedade que não tem mais tempo para nada não é produtiva e está caminhando para o esgotamento. A semana de quatro dias traz mais produtividade, sustentabilidade humana e qualidade de vida”, diz Rivetti.