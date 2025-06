Sem investidores e US$ 5 mil, irmãos constroem empresa de roupas fitness que fatura US$ 100 milhões

Em 2014, os irmãos Gurmer e Robby Chopra decidiram transformar uma frustração pessoal em oportunidade de negócio. Insatisfeitos com a falta de roupas fitness masculinas que unissem conforto, estilo e preço acessível, criaram a YoungLA, uma marca própria de roupas fitness.

Na época, um era universitário e o outro ocupava um cargo baixo em uma empresa. Juntos eles investiram apenas US$ 5 mil, começando a vender um modelo de shorts para musculação no eBay e Amazon.

Sem investidores ou empréstimos, reinvestiram todo o lucro na produção seguinte, operando diretamente da garagem dos seus pais. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Modelo de negócio

Nos primeiros meses, lucro não era o foco. Levou de 12 a 18 meses até que as vendas se estabilizassem. “Estávamos reinvestindo tudo, então lucro não era o foco — o crescimento era”, lembram os fundadores.

A virada veio quando começaram a registrar meses com faturamento na casa dos cinco dígitos. Foi nesse momento que os irmãos perceberam que o projeto não era mais apenas uma renda extra, mas um negócio com potencial real de expansão.

Essa abordagem permitiu que a YoungLA alcançasse um faturamento de US$ 100 milhões em 2023, com mais de 1 milhão de clientes em todo o mundo. Atualmente, a empresa emprega mais de 150 pessoas e mantém uma rede de mais de 125 influenciadores fitness, responsáveis por 12% do crescimento anual da marca.

Gestão financeira

A estratégia dos irmãos Chopra foi clara: crescer de forma orgânica, mantendo controle total sobre a empresa. Em vez de buscar capital externo, optaram por reinvestir todos os lucros no negócio.

A gestão financeira cuidadosa foi fundamental para o sucesso da YoungLA. Os irmãos Chopra destacam que, se pudessem voltar no tempo, teriam implementado sistemas automatizados mais cedo, como controle de estoque, automação de marketing e logística. Trabalhar manualmente por muito tempo atrasou o crescimento da empresa.

Mas foi ao manter o controle total sobre a empresa e reinvestir os lucros, os irmãos Chopra conseguiram construir um império no setor de roupas fitness. Sua história serve de inspiração para empreendedores que desejam crescer de forma sustentável e independente.

