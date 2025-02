Sem fronteiras: Brasil é o 5º país com mais trabalhadores contratados por empresas internacionais

O mercado de trabalho brasileiro está mais internacionalizado do que nunca. Em 2024, a contratação de talentos brasileiros por empresas estrangeiras cresceu 53%, consolidando o Brasil como um dos principais polos de mão de obra qualificada para o mundo. O dado faz parte do Relatório Global de Contratações Internacionais 2024, feito pela Deel, empresa de tecnologia para recursos humanos e folha de pagamento.

Segundo o levantamento, o Brasil subiu uma posição no ranking global e agora ocupa o 5º lugar entre os países com o maior número de trabalhadores contratados por empresas internacionais. Esse avanço reflete o crescente reconhecimento da qualidade da mão de obra brasileira no mercado global, impulsionado especialmente por setores como tecnologia e engenharia de software.

Quais países mais contratam brasileiros?

Os Estados Unidos, a Suíça e o Reino Unido lideram a lista de países que mais buscam talentos brasileiros. Um dos fatores que tornam essas contratações atrativas é a remuneração em moeda estrangeira. No último ano, os salários pagos a brasileiros em dólar tiveram um aumento de 4%, mas o grande diferencial está na valorização da moeda americana frente ao real, que acumulou alta de 27,34% no período, tornando os ganhos ainda mais vantajosos para quem trabalha remotamente para o exterior.

Entre as cidades brasileiras, São Paulo está entre os cinco maiores centros de contratação internacional no mundo, reforçando seu papel como hub de talentos globais.

Engenheiros de software lideram os aumentos salariais

A área de tecnologia segue como uma das mais valorizadas, com engenheiros de software no topo da lista de profissionais que tiveram aumentos salariais, com um crescimento de 4% nos vencimentos. Esse aumento é um reflexo da demanda crescente por especialistas em desenvolvimento de soluções tecnológicas em um mundo cada vez mais digitalizado.

Geração Z é destaque no mercado de trabalho global

Outro dado que chama a atenção no estudo da Deel é o crescimento de 98% nas contratações de profissionais da Geração Z. A busca por jovens talentos está em alta, e empresas internacionais estão cada vez mais dispostas a oferecer modelos de trabalho flexíveis, incentivos ao bem-estar e programas de desenvolvimento profissional para atrair essa geração.

"Apesar das narrativas sobre os desafios da Geração Z no ambiente de trabalho, as empresas estão mais focadas do que nunca em promover ambientes que atendam às expectativas desse público", afirma Cristiano Soares, Head de Expansão Latam da Deel. "No Brasil, esse crescimento expressivo demonstra um esforço significativo para tornar as empresas mais atraentes para os jovens talentos."

Os profissionais da Geração Z também foram os que receberam os maiores aumentos salariais, consolidando sua importância no novo modelo de trabalho global, cada vez mais digital e dinâmico.

Empresas brasileiras também ampliam contratação global

O movimento de internacionalização não se limita apenas à contratação de brasileiros por empresas estrangeiras. O estudo da Deel também revela que o número de empresas brasileiras contratando talentos no exterior aumentou 24%. Isso indica um crescimento na busca por profissionais altamente qualificados em mercados estratégicos como Estados Unidos e Japão.

“As empresas brasileiras também estão adotando a contratação global; não apenas porque isso capacita as empresas a explorar diversos grupos de talentos, mas também promove inovação e crescimento", diz Soares. "Ao se conectar com indivíduos qualificados de todo o mundo, elas aprimoram suas capacidades e impulsionam o sucesso de forma mais ampla."

Com um mercado de trabalho cada vez mais globalizado, o Brasil se firma como um dos grandes exportadores de talentos e, ao mesmo tempo, amplia sua capacidade de buscar especialistas internacionais. “O futuro do trabalho sem fronteiras está cada vez mais próximo da realidade brasileira”, afirma Soares.