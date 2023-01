Sem etarismo? Pesquisa aponta que 55% dos diretores de TI têm mais de 50 anos

De acordo com dados do IBGE, até 2030 o número de pessoas acima dos 60 anos no Brasil vai superar o percentual de jovens, com 73 milhões de idosos. Apesar disso, os mais velhos ainda não se sentem incluídos dentro das organizações.

Uma pesquisa realizada no Brasil pela consultoria Hype 50 revelou que 39% dos brasileiros acima de 55 anos se sentem excluídos do mercado de trabalho.

Alguns mercados em especial, como tecnologia, costumam ter o esteretótipo de só possuir profissionais jovens e "descolados". Mas, segundo a pesquisa Diagnóstico Comportamental dos Profissionais de TI, realizado pela IT Mídia, esse cenário pode estar mudando.

Segundo o levantamento, que ouviu 445 profissionais, 55% dos dos diretores de TI das grandes companhias têm mais de 50 anos.

Profissionais mais velhos são mais engajados

O estudo ainda revelou que o nível de satisfação e engajamento no trabalho aumenta de acordo com a senioridade do profissional.

Ao passo que a maioria dos profissionais na faixa de 25 a 30 anos tem a intenção de mudar de trabalho (55%), 62% dos trabalhadores que possuem mais de 50 anos revelaram querer se manter no emprego atual.

De acordo com o levantamento, os jovens com menos de 25 anos têm como principais elementos motivadores: salário (31%) e reconhecimento profissional (46%), e apenas 23% preferem ter grandes responsabilidades.

Em nível sênior, os profissionais se sentem motivados pela responsabilidade (32%), embora a necessidade de reconhecimento também impere entre eles (35%).

