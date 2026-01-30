‘Seja um ser humano incrível’: o conselho de um dos pais da IA para o futuro do trabalho

Diante do avanço acelerado da inteligência artificial e da automação, uma dúvida paira no ar: o que vai sobrar para os humanos?

Yoshua Bengio, um dos “pais da IA” e pioneiro das redes neurais, tem uma resposta simples, mas poderosa — e ela começa com um conselho que ele daria ao próprio neto de 4 anos.

“Trabalhe para se tornar um ser humano incrível”, disse Bengio. “Essa parte de nós vai persistir, mesmo que as máquinas façam a maioria dos trabalhos”, ele complementa.

A frase resume que habilidades humanas, como empatia, responsabilidade, presença, serão cada vez mais valiosas conforme tarefas técnicas forem automatizadas. As informações foram retiradas de Business Insider.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

A ascensão das máquinas (e o valor do toque humano)

Bengio argumenta que a IA deve dominar rapidamente boa parte dos trabalhos digitais, especialmente os feitos “atrás de um teclado”. Até funções físicas, como encanadores e operários, devem ser eventualmente substituídas por robôs — mas isso pode levar mais tempo.

Ainda assim, ele ressalta que em cenários onde o cuidado, o afeto ou a confiança são fundamentais, a presença humana será insubstituível.

“Se eu estiver em um hospital, quero um ser humano segurando minha mão se eu estiver com dor ou medo. O toque humano vai se tornar ainda mais valioso”, diz.

Como se preparar para um mundo dominado por IA?

Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton e Yann LeCun — os três “padrinhos da IA” — têm compartilhado suas visões sobre como manter a relevância profissional em meio à transformação tecnológica.

Entre os conselhos:

Aposte em habilidades humanas profundas , como escuta ativa, ética, empatia e comunicação.

Não ignore os ofícios físicos , que devem demorar mais para serem substituídos por automação (Hinton já recomendou virar encanador).

Construa uma identidade profissional baseada em valores, e não só em funções técnicas .

A inteligência emocional é a nova superpotência?

Com a IA cada vez mais capaz de gerar textos, imagens, código e decisões baseadas em dados, o que ainda cabe aos humanos?

Para Bengio, a resposta está no nosso papel de cuidadores, líderes, artistas, mediadores e criadores de significado — algo que nem os melhores algoritmos conseguem simular de forma autêntica.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

“Mesmo em um futuro onde máquinas façam tudo melhor, o que vai continuar importando é quem somos uns para os outros”, ele conta.

EXAME libera vagas para curso gratuito de IA

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas. O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?

- Automatizar tarefas repetitivas.

- Personalizar sua abordagem profissional.

- Tomar decisões inteligentes com base em dados.

- Conectar-se melhor com clientes e colegas.

- Aumentar sua produtividade e credibilidade.

Para garantir a sua vaga, clique aqui