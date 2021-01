Seis questões para treinar seu inglês com Bridgerton, da Netflix

Se você ainda não assistiu Bridgerton, com certeza algum amigo ou amiga deve ter recomendado. A série lançada no dia 25 de dezembro de 2020 já foi vista por mais de 63 milhões de assinantes da Netflix, alcançando a posição de 5ª mais assistida do serviço de streaming.

A história é ambientada na Inglaterra do século 19 (período regencial), acompanhando a família Bridgerton e a cena social de uma época em que era essencial encontrar pretendentes para as moças com idade para casar.

A partir daí você acompanha romance, diálogos engraçados, trilha sonora atual e surpreendente, figurino impecável e diversos questionamentos sobre a sociedade inglesa.

Esse super sucesso foi inspirado na coleção de 8 livros da autora Julia Quinn, adaptado para a Netflix por Shonda Rhimes (de Grey’s Anatomy). Cada livro tem como foco um dos irmãos/irmãs Bridgerton, sendo o primeiro sobre Daphne.

Por meio da série, você poderá praticar o inglês britânico e ampliar seus conhecimentos culturais sobre a época. Vamos testar o que você já sabe sobre o período com um quiz em inglês? Mesmo que não tenha assistido Bridgerton, você pode considerar filmes/livros que retratam a Inglaterra antiga, como de Jane Austen, em Orgulho e Preconceito, por exemplo.

Have fun!

1. Which social event represented a good opportunity for girls to find eligible bachelors (proper husbands)?

2. What’s the name of the underwear worn to make women’s body look smaller?

3. What did parents need to give to their sons-in-law?

4. How can someone become a Duke?

5. Which professions could women have at that time?

6. Can you name other British royal titles?

Assista ao trailer para conhecer mais e observar o uso do inglês britânico:

Answers

1. Balls (formal occasion where people dance).

2. Corset (famous for being extremely uncomfortable. Curiously, the garment shown in the TV series was not really used at that time. They used garments called “stays”).

3. A dowry (an amount of money paid to man a woman would marry).

4. People can only inherit a duke title. It’s given by royalty. There are few of them in England now.

5. There were limited options, such as dressmakers, teachers, household maids and writers.

6. Duke/duchess, Marquees/Marchioness, Earl/Countess, Viscount/Viscountess, Baron/Baroness, etc.

Agora você já pode dizer que conhece mais sobre a Inglaterra de 1800s. Consegue lembrar outras famosas adaptações feitas para o cinema? Ótima oportunidade de aprofundar o conhecimento cultural e linguístico de maneira divertida.

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 11 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas. Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali