Segundo executivos, esta é a habilidade que você deveria desenvolver hoje

Entre as competências esperadas dos profissionais no mercado de trabalho para um futuro próximo, muito tem se falado da programação como uma hard skill (habilidade técnica) que, em breve, precisará ser dominada por todos - ao menos em nível básico.

Porém, para muitos executivos e especialistas, a verdadeira habilidade profissional do momento é uma entre tantas soft skills (habilidades socioemocionais) importantes: a comunicação.

Para eles, isso ficou ainda mais claro durante a pandemia, período que trouxe transformações profundas nas rotinas de trabalho. Em sua coluna mais recente na newsletter da EXAME Academy, Luísa Granato, repórter de carreira da EXAME, afirma que, com mais canais para se comunicar e tanta informação sendo passada digitalmente, ser capaz de captar e transmitir mensagens de forma efetiva tornou-se uma competência essencial na realização do trabalho, seja ele qual for.

Assine a newsletter da EXAME Academy e receba de graça uma série de conteúdos, insights e recomendações que podem ajudar na sua carreira!

Ainda na última newsletter da EXAME Academy, que chegou na caixa de entrada dos assinantes na tarde desta terça-feira, 12 de abril, Granato dedicou um episódio inteiro do seu podcast, Entre Trampos e Barrancos, para falar dessa habilidade com a Ana Minuto, coach e co-criadora do Potências Negras.

No episódio, elas conversam mais sobre o potencial da comunicação para a carreira e dão dicas de como desenvolvê-la. Você pode escutar o papo completo a seguir:

Assine gratuitamente a newsletter da EXAME Academy e mantenha-se sempre bem informado sobre o mercado de trabalho

Veja o que mais foi destaque na newsletter da EXAME Academy desta terça:

Reunião é trabalho? Quanto tempo gastamos com tarefas administrativas;

Burnout: rotina de 98 horas e recorde de busca por estágio;

400 vagas: esta é a certificação mais pedida em oportunidades do mercado financeiro.

Saiba mais sobre a Newsletter EXAME Academy

A newsletter da EXAME Academy é especializada em carreira, mercado de trabalho e educação. Nela, você recebe dicas sobre desenvolvimento pessoal e profissional, além de notícias sobre o mercado de trabalho (incluindo vagas de estágio em grandes empresas e oportunidades de carreira em todo o Brasil).

Você fica por dentro, antes de todo mundo, das tendências do mercado, de como alavancar a sua carreira e de quais skills serão essenciais no futuro. Ela é uma newsletter bissemanal, enviada nas terças e quintas-feiras. Confira os conteúdos:

Terça-feira: as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e oportunidades destaque de vagas, estágio, trainee e cursos;

Quinta-feira: análises aprofundadas e conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books exclusivos, para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Se você gostou dos conteúdos e gostaria de recebê-los na sua caixa de entrada, basta clicar no botão abaixo e se inscrever:

ASSINE GRATUITAMENTE A NEWSLETTER DA EXAME ACADEMY