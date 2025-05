Segundo especialistas, essas são as práticas para destacar suas qualificações no processo seletivo

Destacar-se no atual mercado de trabalho, especialmente para quem está começando a carreira, vai muito além de listar cursos ou experiências em um currículo.

A habilidade de comunicar, de forma clara e prática, o valor que se é capaz de gerar para uma empresa tem se mostrado essencial em processos seletivos.

A seguir, veja as quatro qualidades mais relevantes. As informações foram retiradas da Forbes.

1. Traduza habilidades em impacto real

Mackenzie Clapperton, da Equipe Epiphany, reforça que, para além de uma lista técnica de competências, o que realmente chama a atenção em entrevistas é a capacidade de explicar como essas habilidades podem ser aplicadas na prática.

Em outras palavras: é necessário conectar o que se sabe fazer com os resultados que isso pode gerar para a empresa.

2. Use a metodologia STAR para mostrar resultados

Para quem ainda tem pouca experiência, a estrutura ajuda a dar clareza à narrativa. A sigla STAR vem do inglês: Situation (Situação), Task (Tarefa), Action (Ação) e Result (Resultado).

Camille Hyatt, da Accolade Inc., sugere o uso da técnica para organizar histórias que demonstrem a capacidade do candidato de gerar impacto.

A ideia é evitar descrições vagas ou genéricas e apostar em exemplos práticos: descrever o contexto, qual foi a tarefa enfrentada, a ação tomada e o resultado alcançado.

3. Compartilhe histórias de iniciativa e crescimento

Simon De Baene, da Workleap, afirma que o diferencial de um candidato não está apenas no que ele já fez, mas na forma como enfrentou os desafios.

Para jovens profissionais, isso significa destacar momentos em que assumiram responsabilidades mesmo sem obrigação formal, buscaram aprender algo novo para resolver um problema ou tomaram iniciativa em situações desafiadoras.

4. Alinhe sua narrativa aos objetivos da empresa

Britton Bloch, do Navy Federal, destaca a importância de adaptar a narrativa pessoal ao contexto da organização.

Isso exige preparação: pesquisar sobre a empresa, entender sua cultura e seus objetivos, e pensar em como suas habilidades e interesses se conectam com isso.

Personalizar a forma de contar a própria trajetória não significa inventar histórias, mas sim selecionar os pontos mais relevantes do percurso para aquele cenário específico.

