Segundo consultor financeiro, esses quatro hábitos podem te dar mais segurança

A insegurança financeira tem impactado diretamente a tomada de decisões de muitos profissionais na área financeira.

É o que afirma Kate Norris, planejadora financeira certificada pela Sun Life, que observa um sentimento crescente de desesperança, mesmo entre aqueles com renda estável.

A falta de conhecimento financeiro, segundo ela, atravessa gerações e mina a autonomia econômica em diferentes momentos da vida.

Com foco na criação de hábitos sustentáveis, Norris lista quatro práticas fundamentais para melhorar a relação com o dinheiro. As informações foram retirada de Business Insider.

1. Pague a si mesmo primeiro

A recomendação de Norris é direta: antes de qualquer despesa, estabeleça uma transferência automática para a poupança assim que o salário cair na conta.

A lógica é simples: ao retirar o valor da conta corrente, reduz-se a tentação de gastá-lo.

"Você pode precisar desse dinheiro numa emergência mais cedo do que imagina" alerta a especialista

2. Controle rigoroso do orçamento

A falta de acompanhamento das entradas e saídas é um dos principais obstáculos para a organização financeira.

“Você acha que gastou 500 dólares com supermercado, mas foram 800. Sem esse controle, não dá para planejar o fluxo de caixa”, afirma Norris.

3. Evite dívidas insustentáveis

Segundo Norris, um erro comum é olhar para o valor da parcela e ignorar o custo total da dívida.

Um financiamento de carro, por exemplo, pode parecer administrável mês a mês, mas esconder mais de 10 mil dólares em juros no período total.

“Não se trata apenas do valor mensal. É preciso entender o impacto da dívida no patrimônio líquido.”

4. Comece pequeno, mas comece

A dificuldade de projetar o futuro leva muitos a optarem por gratificações imediatas. É o caso de compras por impulso, facilitadas por carteiras digitais e cartões salvos no celular.

"Vivemos além do que podemos e afundamos ainda mais em dívidas" aponta Norris

